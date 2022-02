Belém entra em grau laranja e chuvas podem causar inundações nos próximos dias

Belém está em alerta meteorológico grau laranja neste sábado (05), pelo quarto dia consecutivo. A cor indica que as chuvas previstas para a região são perigosas e podem causar inundações e alagamentos. O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e propagado pela Prefeitura de Belém, por meio da Comissão de Defesa Civil Municipal, tem validade até às 11h.

Também de acordo com o Instituto, estão previstas pancadas de chuvas e trovoadas isoladas durante o final de semana na capital paraense. A Comissão de Defesa Civil de Belém orienta a pedestres e condutores que, durante a chuva, não se abriguem ou estacione veículos próximo a árvores ou placas de propaganda, pois há risco de queda durante rajadas de vento.

Marés

De acordo com a tábua de marés produzida pela Marinha do Brasil e divulgada diariamente pela Defesa Civil de Belém, a preamar em Belém deve chegar a 3,3 metros às 02h04 deste sábado. Por volta das 14h23, o nível da água está previsto para atingir 3,1 metros. Já no domingo (06), durante a madrugada, a maré deve chegar ao nível de 3,2 metros às 02h38. À tarde, às 15h02, a previsão é que a água alcance 3,0 metros.

A Defesa Civil explica que os riscos de maré são considerados altos para índices a partir de 3 metros, quando coincidem com chuvas fortes, e altíssimos para índices acima de 3,5 metros, coincidindo com chuvas fortes.

"É importante ressaltar que a preamar indicada pode ser ainda maior caso ocorra a coincidência de seu pico com a incidência de chuvas na região. No momento, não há como informar se o horário da chuva irá coincidir com o da maré alta", informou a Defesa Civil, na noite desta sexta-feira (04).

Tábua de marés - Belém

Sábado - 05/02

Horário > altura

02h04 > 3.3

09h30 > 0.5

14h23 > 3.1

21h32 > 0.6

Domingo - 06/02

Horário > altura

02h38 > 3.2

09h32 > 0.6

15h02 > 3.0

22h00 > 0.7