Belém 410 anos: veja como será a previsão do tempo para o aniversário da capital paraense

O dia 12 será de clima parcialmente nublado a nublado, com chuvas em áreas isoladas, segundo a previsão da Semas

Ayla Ferreira
fonte

Cidade de Belém (Foto: Raphael Luz / Agência Pará)

A cidade de Belém irá completar 410 anos nesta segunda-feira (12). Na data e nos dias que antecedem, diversos pontos da capital paraenses terão programações especiais para celebrar o evento. De acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do boletim meteorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), os dias serão livres de chuvas de grande intensidade.

Conforme o boletim meteorológico da Semas (COMHAR/GETEM), para Belém, o fim de semana será de tempo instável, com chuvas isoladas em alguns períodos. A temperatura média na cidade será em torno de 31°C, com umidade relativa do ar entre 45% e 100%.

Já José Raimundo Abreu, meteorologista do Inmet, destaca que Belém terá um “tempo bom” na sexta-feira e no sábado. “As temperaturas em Belém estarão por volta de 33°, chegando a 25° em algumas áreas da região metropolitana. A temperatura mínima fica entre 23° a 24°, que acontece por volta de 5h a 6h da manhã. Já a máxima será por volta de 12h a 14h”, afirma.

Conforme a previsão do Inmet, não há um fenômeno climático de média a grande escala influenciando o clima nos próximos dias. José Raimundo explica que as chuvas constantes na região ocorrem por conta da convergência de umidade, que afeta toda a região metropolitana de Belém. 

“Ela ocorre devido ao combinado de três fenômenos meteorológicos que estão atuantes no Sul e Oeste do Pará. Está chovendo bem na na região de Conceição do Araguaia, Xinguara, Redenção, Santa Maria das Barreiras, São Félix do Xingu, e lá na área de Santarém, que também tem mais presença de chuvas”, destaca.

A posição da zona de convergência do Atlântico Sul também está enfraquecendo. Além disso, o Vórtice Ciclônico de Alto Nível, uma circulação atmosférica que fica acima de 5 mil metros, e também a alta da Bolívia, que possui uma circulação anticiclônica e que está com escoamento, organizando nuvens no sul e no oeste do Pará, influenciam o clima.

“O vórtex ciclônico causa o levantamento do ar quente e favorece essas nuvens que estão ocorrendo aqui na região metropolitana de Belém, mas não com tanta chuva. As chuvas no período da tarde, de fraca intensidade, são devido a essa combinação dos três fenômenos meteorológicos”, informa José Raimundo.

Ainda segundo o Inmet, não há previsão de chuvas neste sábado (10). O dia será todo ensolarado, e devido aos efeitos convectivos, podem ocorrer pancadas de curta duração em áreas isoladas. “Na segunda-feira, as chuvas podem começar por volta de 14h até as 18h, com chuvas em áreas isoladas. Todas as pancadas serão de curta duração, sem tempestades severas e ventos fortes. Em geral, o tempo ficará bom em toda a região metropolitana de Belém”, finaliza o meteorologista.

Veja a previsão para cada dia

Sábado, 10/01

Manhã e noite com céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas em áreas isoladas; tarde parcialmente nublado, sem chuva.

Domingo, 11/01

Manhã e tarde parcialmente nublado, com chuvas isoladas no fim da manhã e à tarde; noite parcialmente nublado, sem chuvas.

Segunda-feira, 12/01

Manhã e Tarde com céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas em áreas isoladas. À noite, previsão de chuvas rápidas em áreas isoladas.

Fonte: boletim meteorológico da Semas (COMHAR/GETEM).

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

aniversário de belém

belém 410 anos
Belém
