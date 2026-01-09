Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém 410 anos: festa de aniversário da capital terá missa, bolo e entrega do Complexo do Ver-o-Peso

A programação neste dia inicia às 8h, com a Missa de Ação de Graças na Catedral Metropolitana, no bairro da Cidade Velha

O Liberal
fonte

Imagem de arquivo mostra o Ver-o-Peso (Foto: Thiago Gomes | Arquivo O Liberal)

Belém completa 410 anos nesta segunda-feira (12) com programação tradicional e especial na área do Mercado do Ver-o-Peso. O cronograma inclui missa, bolo, parabéns e entrega de obras com a presença de autoridades e de moradores da cidade. 

Missa

A programação neste dia inicia às 8h, com a Missa de Ação de Graças na Catedral Metropolitana, no bairro da Cidade Velha, reunindo autoridades e a população em um momento de fé e celebração pela história da cidade.

Entrega do Complexo do Ver-o-Peso e bolo

Na sequência, às 9h30, o prefeito de Belém, Igor Normando, entrega o Complexo do Ver-o-Peso à população. Segundo a gestão municipal, essa entrega marca mais um avanço na requalificação de um dos maiores símbolos culturais e turísticos da cidade. Às 10h, os presentes se reúnem para cantar os parabéns a Belém ao redor do tradicional bolo de aniversário.

Usina da Paz em Icoaraci

Encerrando a programação do dia 12 de janeiro, às 16h, a Prefeitura de Belém, em parceria com o Governo do Estado, realiza a entrega da Usina da Paz do distrito de Icoaraci, a 21ª unidade instalada no Pará.

Confira a programação do aniversário de Belém na segunda-feira (12):

  • 8h - Missa de Ação de Graças na Catedral Metropolitana
  • 9h30 - Entrega o Complexo do Ver-o-Peso
  • 10h - Parabéns a Belém ao redor do tradicional bolo de aniversário
  • 16h - Entrega da Usina da Paz do distrito de Icoaraci
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bolo de aniversário

programação do aniversário de belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

doação

ONG mobiliza público em Belém para encontrar lares para pets adultos e filhotes

Evento realizado pela ONG Adoção com Amor em parceria com o projeto Au Family reuniu cães e gatos no Castanheira Shopping

10.01.26 13h07

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

MAIS LIDAS EM BELÉM

EDUCAÇÃO

Veja os prazos para matrícula na rede estadual e municipal de Belém para o ano letivo de 2026

O cronograma já foi divulgado anteriormente pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e pela Secretaria Municipal de Educação (Semec)

31.12.25 13h59

ALERTA

Pontos de açaí são interditados em Ananindeua após suspeita de doença de Chagas

Os estabelecimentos que estão sob investigação foram interditados de forma preventiva, diz prefeitura

06.01.26 11h06

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

TURISMO

Navios de cruzeiro em Belém: veja 3 embarcações de turismo que chegam à cidade

Visitantes desembarcam na capital paraense nos dias 12, 15 e 22 de janeiro

07.01.26 10h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda