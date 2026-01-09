Belém 410 anos: festa de aniversário da capital terá missa, bolo e entrega do Complexo do Ver-o-Peso

Belém completa 410 anos nesta segunda-feira (12) com programação tradicional e especial na área do Mercado do Ver-o-Peso. O cronograma inclui missa, bolo, parabéns e entrega de obras com a presença de autoridades e de moradores da cidade.

Missa

A programação neste dia inicia às 8h, com a Missa de Ação de Graças na Catedral Metropolitana, no bairro da Cidade Velha, reunindo autoridades e a população em um momento de fé e celebração pela história da cidade.

Entrega do Complexo do Ver-o-Peso e bolo

Na sequência, às 9h30, o prefeito de Belém, Igor Normando, entrega o Complexo do Ver-o-Peso à população. Segundo a gestão municipal, essa entrega marca mais um avanço na requalificação de um dos maiores símbolos culturais e turísticos da cidade. Às 10h, os presentes se reúnem para cantar os parabéns a Belém ao redor do tradicional bolo de aniversário.

Usina da Paz em Icoaraci

Encerrando a programação do dia 12 de janeiro, às 16h, a Prefeitura de Belém, em parceria com o Governo do Estado, realiza a entrega da Usina da Paz do distrito de Icoaraci, a 21ª unidade instalada no Pará.

