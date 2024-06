Belém: 1ª Marcha do Orgulho Trans e Travesti do Pará é realizada neste domingo, na 'Doca'

Junho é considerado o mês do Orgulho LGBTQIA+ e, neste domingo, 30/06, será realizada a 1ª Marcha do Orgulho Trans e Travesti do Pará, com o tema "Pelo Direito de Viver e Pela Inclusão Social". O manifesto sairá às ruas de Belém, com concentração às 14h, na Av. Visconde de Souza Franco, conhecida popularmente como Doca de Souza Franco, e saída às 16h, rumo ao espaço Ver-o-Rio, com diversas atrações culturais e encerrando às 21h.

O movimento trans estadual realizará a marcha como forma de manifesto e reivindicação de políticas públicas para as pessoas trans e travestis paraenses. A ideia é celebrar o orgulho de vivenciar as identidades e transvivências, sensibilizando a todas as esferas de poder para a garantia da cidadania da população trans/travesti do Pará.

Programação que antecede a marcha

Em alusão ao evento, nesta sexta-feira (28), às 14h, será realizada uma formação sobre direitos da população trans/travesti, na sede do Ministério Público Federal, no bairro do Umarizal, em Belém, e terá como facilitador o advogado e professor universitário Davi Almeida, mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA).

Exibição de filme temático

No sábado (29), às 18h, no Palacete Faciola, no bairro de Nazaré, em Belém, será realizado um "Cine Debate", com a exibição do Filme "Indianara", que conta a trajetória da ativista trans Indianara Siqueira, idealizadora da Casa Nem, abrigo para pessoas LGBTQIA+ em vulnerabilidade, no Rio de Janeiro. A programação tem entrada gratuita.

No domingo (30), a programação finaliza com o manifesto pacífico que sairá às ruas da capital paraense, como uma grande celebração da população trans e travesti paraense.