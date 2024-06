Orgulho LGBTQIA+: espaço para empreendedores é aberto em Belém; saiba mais

Um espaço exclusivo para empreendedores LGBTQIA+ da Região Metropolitana de Belém (RMB) iniciou as atividades nessa segunda-feira, 24. O ambiente, localizado em um shopping da capital paraense, reúne seis empreendimentos até domingo, 30. A ação, iniciativa da ONG Olivia, é voltada à celebração do Mês do Orgulho LGBTQIA+, que tem como marco principal o dia 28 de junho.

Por meio do projeto Olivia Empreende, a ONG se uniu ao Parque Shopping Belém para fortalecer produções LGBTQIA+. Entre os produtos comercializados na Lojinha do Orgulho LGBTQIA+, estão velas aromáticas, sabonetes perfumados, pinturas, roupas, ecobags e prints. Kandiá Velas e Artesanatos, Brisa Marinha e Mulambra são alguns dos empreendimentos envolvidos na ação.

Marcos Melo, presidente da ONG Olivia, afirma que o local é importante para dar visibilidade e estimular o respeito. “É muito emocionante pensar em como isso pode impactar de maneira positiva nas pessoas”, diz. Ele destaca que a renda é necessária para viver e, por meio da loja, os empreendedores podem ter a vida transformada.

O projeto Olivia Empreende, da ONG Olivia, é responsável pela Lojinha do Orgulho LGBTQIA+ em parceria com o Parque Shopping Belém (Divulgação)

“Este projeto é importante, pois ele efetivamente ajuda a transformar a realidade das pessoas. Quando falamos de um negócio, estamos falando de acesso à renda, que garante a existência de uma pessoa. Sem renda, não há comida no prato, não há moradia, não há cidadania. Por isso, é fundamental que nós possamos apoiar empreendedores LGBTQIA+, pois eles estão na luta diária para crescer e também porque têm produtos maravilhosos e representativos”, declara Marcos.

O projeto Olivia Empreende começou em 2024 e a Lojinha do Orgulho LGBTQIA+ é a terceira etapa da iniciativa. Os objetivos são entender a relação da população da RMB com o empreendedorismo e incentivar os iniciantes na área. Além disso, o projeto promove, especialmente, a visibilidade dos empreendedores.

A primeira fase do Olivia Empreendeu focou no levantamento de dados a respeito dos empreendedores LGBTQIA+ presentes no Pará. Em seguida, por meio de um mapeamento, a ONG promoveu formações profissionalizantes, como finanças, gestão administrativa e marketing.

Serviço

Lojinha do Orgulho LGBTQIA+ - Iniciativa ONG Olivia

Data: 24 a 30 de junho

Horário: 10h a 22h

Local: Parque Shopping Belém, Piso 1, ao lado da loja C&A (Avenida Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde. Belém, PA)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)