Basa tem programa que inclui queima de fogos de chuva de pétalas de rosa para o Círio 2022

Com o tema “A força da mulher no Círio de Nazaré”, o Banco da Amazônia (Basa) realiza uma série de homenagens no Círio de Nossa Senhora de Nazaré. No sábado (8) e no domingo (9), em frente ao prédio-sede, na avenida Presidente Vargas, o banco irá homenagear os romeiros que participarem da Trasladação e do Círio. Haverá transmissão pelas redes sociais da instituição.

As ações na Trasladação se iniciam às 18h com a participação do coral “Vozes da Amazônia”, formado por empregados e ex-empregados da instituição, além de pessoas da comunidade. No repertório, músicas marianas tradicionais entoadas nos Círios anteriores.

Em seguida, às 18h30, o grupo AMA, formado por Nicinha Vicari, Suelene Teixeira, Alcir Meireles, Daniel Araujo, Edgard Matos (teclado), Júnior (bateria), Joziele Brito (violino), Augusto Castro (contrabaixo) e Beto Meireles (guitarra), fará um show com músicas sacras. Assim que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré se aproximar do prédio-sede do Basa, haverá queima de fogos, chuva de pétalas de rosas e a apresentação do padre Antônio Maria.

Já no domingo (9), a partir das 8h15, o grupo AMA retorna ao palco do Basa para celebrar o Círio. E, com a aproximação da berlinda, entrará em cena novamente o padre Antônio Maria. Na passagem da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, também haverá chuva de pétalas de rosas.

Para o secretário executivo do Basa, Alcir Erse, o banco organizou uma programação que tem como objetivo levar um misto de emoções à comunidade católica. “Vamos espalhar amor e esperança, principalmente por ser o primeiro Círio depois de dois anos de pandemia. A Rainha da Amazônia merece uma bela homenagem”, afirmou o secretário.

Jantar

Em sua 15ª edição, o Banco da Amazônia realizará o tradicional jantar do Círio para arrecadação de dinheiro destinado às obras sociais da Arquidiocese de Belém. O jantar será na sede social da Assembleia Paraense, na próxima quarta-feira (5). O evento reunirá o Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, membros da Diretoria da Festa de Nazaré, representantes da imprensa e parceiros da instituição.

Missa

Na próxima quinta-feira (6), o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro, irá presidir a missa de encerramento das peregrinações internas que ocorrem nas filiais e no prédio-sede do Basa, na avenida Presidente Vargas. Na presença da imagem peregrina, a celebração será no auditório Rio Amazonas, no 15º andar do banco.