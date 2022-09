Círio 2022: decorador constrói réplica da Basílica Santuário de Nazaré; vídeo

Em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, o decorador e costureiro Kleiton Miranda construiu, na casa dele, no bairro do Guamá, em Belém, uma réplica da Basílica Santuário de Nazaré. O trabalho, que chama a atenção pela beleza e riqueza de detalhes, foi realizado em uma semana.

A inspiração veio do cartaz do Círio de Nazaré de 2022, que traz como tema “Maria, Mãe e Mestra”. No começo de setembro, Kleiton começou a ir atrás do material necessário - isopor, madeira e tecido. Para confeccionar essa obra, ele esperou o lançamento do cartaz do Círio para ter uma noção do tema e das cores. É a primeira vez que ele construiu uma réplica. Mas contou que, todo ano, faz alguma temática relacionada ao Círio de Nazaré. “O que motivou fazer a réplica foi o cartaz do Círio”, contou ele, que tem 30 anos.

A réplica tem dois metros e vinte de largura e um e oitenta de altura. “É uma devoção minha, desde criança, fazer essa preparação para o Círio. É a forma que tenho que expressar o amor por Nossa Senhora”, contou. Kleiton disse que, este ano, pediu um emprego para a Nossa Senhora. Ele estava desempregado desde o começo da pandemia, há mais de dois anos. “E a réplica é a forma que eu tenho de demonstrar esse agradecimento”, contou. Ele foi contratado como costureiro de uma empresa.

Decorador gastou R$ 500 para fazer a réplica da Basílica

A réplica vai continuar na casa dele. E, no dia do Círio, como uma espécie de exposição, os amigos e vizinhos poderão tirar fotos da réplica e rezar para Nossa Senhora. Kleiton teve o apoio da família na hora de realizar essa obra e gastou R$ 500 em material.

Ele também falou de sua emoção ao realizar esse trabalho religioso. “Na verdade, tudo que a gente tenta fazer pra Nossa Senhora a gente não tem palavras para descrever esse sentimento. A gente vai fazendo e, às vezes, nem sabe qual vai ser o resultado. A gente vai fazendo e quando a gente vê já tá desse tamanho”, contou.

O mais trabalhoso foram os detalhes da réplica, contou o decorador

A réplica ficou pronta dia 16 de setembro, dois dias após o aniversário de Kleiton. A novena para Nossa Senhora ocorre no dia do aniversário dele, quando aproveita a data para celebrar mais um ano de vida e, também, para celebrar a data na companhia de familiares e amigos e de agradecer à padroeira dos paraenses. Ainda segundo ele, o que deu mais trabalho para fazer a réplica foram os detalhes, o acabamento.

Para confeccionar esse trabalho, ele olhou as fotos da Basílica, para captar ao máximo possível os detalhes das torres e das janelas, por exemplo. À frente da réplica ele também fez um altar, para receber Nossa Senhora, no qual colocou elementos do Círio, como brinquedos de miriti e a corda. “Para mim, e para o Estado todo, Nossa Senhora é a Rainha do Pará”, afirmou. “E para mim, todo ano, sempre é uma gratidão imensa fazer uma homenagem para demonstrar essa devoção”, contou.

No ano passado, e também inspirado no cartaz do Círio, ele fez um céu estrelado, em homenagem à coroação de Nossa Senhora. Kleiton disse ainda que, para o Círio 2023, já tem “algo em mente”, mas que, por enquanto, prefere manter sigilo, pois vai aguardar o lançamento do cartaz do ano que vem. E acrescentou que, no dia do Círio, vai cumprir a promessa feita, que é levar o uniforme de trabalho e o colocar no carro dos Milagres. Depois, o tradicional almoço em família.