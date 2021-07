Bares e restaurantes já podem funcionar sem limite de horário em Belém

Os bares e restaurantes de Belém já podem funcionar sem limite de horário, de acordo com o bandeiramento verde decretado pelo Governo do Pará no último sábado (10).

Procurada pela reportagem, a prefeitura da capital paraense afirmou que não há mais decretos municipais determinando os horários de fechamentos de bares e restaurantes e que isto agora está a cargo do Estado.

Bares e restaurantes não têm mais limite de horário para funcionarem também nas regiões e as Regiões Metropolitana de Belém I e II, Marajó Oriental, Baixo Tocantins e Nordeste do Estado.

Além disso, fica permitida a realização de eventos privados em locais fechados com audiência de até 300 pessoas, limitada à lotação máxima de 75% da capacidade do estabelecimento. Mas não estão incluídos eventos privados que sejam abertos ao público ou com a venda de ingressos.

