Governo reduz restrições e Região Metropolitana de Belém entra no bandeiramento verde

O Governo do Pará atualizou o bandeiramento de todas regiões estaduais em edição do Diário Oficial do Estado (DOE) publicada, nesta sexta-feira (9). A partir de agora todo o território estadual tem somente bandeiramentos Verde e Amarelo. As regiões Metropolitana de Belém I e II, do Marajó Oriental, do Baixo Tocantins e, ainda, a Metropolitana III/Nordeste e Rio Caetés, antes na coloração laranja, considerada de risco médio, passam para a cor Verde, as demais regiões estão na cor Amarela, que significa risco intermediário.

Na coloração verde a flexibilização é bem maior, com a abertura da maioria dos setores econômicos e sociais, respeitadas as regras de proteção sanitária e distanciamento controlado das pessoas mediante o cumprimento dos protocolos, confome determina o decreto estadual.

Já entre as proibições específicas do bandeiramento verde seguem proibidas aglomerações, reuniões, manifestações, em locais públicos, para fins recreativos, com audiência superior a 300 pessoas. Eventos privados em locais fechados estão liberados desde que respeitem a lotação máxima de até 300 pessoas, e isso limitado a 75% da capacidade do estabelecimento.

Ainda, no bandeiramento Verde, também estão autorizados a funcionar restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos afins, respeitadas as regras de ocupação de espaço constantes do protocolo. Contudo, vão permanecer proibidos e fechados locais como as boates, casas noturnas, casas de shows e estabelecimentos afins, bem como, a realização de shows e festas abertas ao público; e a presença de público em eventos esportivos.

COLORAÇÃO AMARELA

As regiões do Marajó Ocidental (Marajó II), Baixo Amazonas, Xingu, Tapajós, Araguaia e de Carajás saem da cor laranja, considerada de risco médio, para o bandeiramento amarelo, em que as restrições são superiores do que na coloração verde. Por exemplo, ficam proibidas aglomerações, reuniões, manifestações, em locais públicos para fins recreativos, com audiência superior a 200 pessoas. Em compensação, fica permitida a realização de eventos privados em locais fechados, com audiência de até 200 pessoas.

Confira as Regiões que estão no bandeiramento Verde

Metropolitana I - Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará.

Metropolitana II - Acará, Bujaru, Colares, Concórdia do Pará, Santa Isabel do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, Tomé-Açu e Vigia.

Metropolitana III/Nordeste - Aurora do Pará, Capitão Poço, Castanhal, Curuçá, Garrafão do Norte, Igarapé-Açu, Inhangapi, Ipixuna do Pará, Irituia, Mãe do Rio, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Nova Esperançado Piriá, Paragominas, Santa Maria do Pará, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra Alta e Ulianópolis.

Marajó I - Afuá, Cachoeira do Arari, Chaves, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure.

Tocantins - Abaetetuba, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Moju e Oeiras do Pará.

Nordeste/Caetés - Augusto Correa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piria, Capanema, Nova Timboteua, Ourém, Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, Tracuateua e Viseu.

*As demais regiões agora estão com a colocação Amarela.