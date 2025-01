Barco, provavelmente do século XIX, é retirado do canal da Doca; veja imagens

A proa de uma embarcação que estava enterrada em meio às obras da Nova Doca, na Avenida Visconde de Souza Franco, em Belém, foi retirada na segunda-feira (13/1), por volta das 22h. O achado arqueológico, encontrado em 12 de agosto do ano passado e que remete ao final do século XIX, deverá ficar exposto no Memorial Amazônico da Navegação, localizado no Mangal das Garças, na capital paraense.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o achado é considerado único para a região. A Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) informou que o processo de resgate da proa da embarcação está sendo realizado por etapas, onde já foram feitas as retiradas de dois dos três segmentos da embarcação. A Seop reforçou que o trabalho está sendo feito pela empresa responsável pela obra da Nova Doca, através de uma equipe de arqueologia e restauração.

VEJA MAIS

Os segmentos estão sendo transportados para a área de estacionamento de uma faculdade particular que fica na Doca, onde passaram por um processo de restauro antes de serem colocados para a musealização.