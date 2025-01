Trânsito nas vias transversais da Visconde de Souza Franco sofrerá alteração, nesta terça (14)

Nesta terça-feira (14), das 7h às 18h, o trânsito nas vias transversais da Avenida Visconde de Souza Franco, em Belém, sofrerá alteração para o avanço das obras de saneamento. As obras visam garantir a coleta adequada do esgoto sanitário dos imóveis localizados no entorno do Canal da 'Doca'. Os investimentos fazem parte do legado da realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, que acontecerá em novembro deste ano na capital paraense.

Veja os trechos que sofrerão interdição de apenas uma faixa:

– Travessa Almirante Wandenkolk, entre a Avenida Senador Lemos e Rua Cônego Jerônimo Pimentel;

– Rua Bernal do Couto, entre a Travessa Almirante Wandenkolk e Avenida Visconde de Souza Franco;

– Travessa Almirante Wandenkolk, entre as ruas Bernal do Couto e Antônio Barreto.

No período das interdições, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) orienta os motoristas a utilizarem o acesso por rotas alternativas.

Saneamento da Visconde de Souza Franco

A primeira etapa do saneamento da Sub-Bacia 4.1.1 do Una é uma obra executada pelo Governo do Pará, em parceria com o Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional. O saneamento do entorno do Canal da Doca inclui cerca de 7.600 metros de rede coletora de esgoto; assentamento de aproximadamente 140 unidades de Poços de Visita (PV); execução de cerca de 700 unidades de ramais domiciliares; demolição e recomposição de pavimento asfáltico, e construção de uma estação elevatória de esgoto e de um abrigo para gerador.