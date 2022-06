Bairro da Pratinha terá ação cidadã com serviços gratuitos neste sábado (25)

Moradores do bairro da Pratinha, em Belém, poderão participar de uma ação cidadã, que promove uma série de serviços gratuitos neste sábado (25), das 8h às 12h, na Praça Isa Cunha. A ação é promovida pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), com o apoio das secretarias municipais de Saúde (Sesma) e Fundação Papa João XXIII (Funpapa), Polícia Civil e Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

Entre os serviços oferecidos pela Semob à população estão: emissão da 1ª e 2ª via da meia passagem, da 1ª e 2ª vias do Cartão Sênior, da 2ª via do Cartão Especial e credencial para estacionamento.

Já a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vai disponibilizar atendimento de teste rápido para sífilis, HIV e hepatite B e C, além de aplicação de vacinas contra gripe e covid-19, medição de glicemia e pressão. Também será realizada uma campanha expositiva sobre prevenção de doenças e espaço para jogos educativos.

A Fundação Papa João XXIII (Funpapa) fará cadastro no CadÚnico, uma das principais exigências para os beneficiários de programas sociais como o Auxílio Brasil e o Vale-gás. Os interessados devem chegar cedo para garantir uma das 50 fichas disponibilizadas para este serviço.

A Polícia Civil vai contribuir na ação com a emissão de Registro Geral (RG), com capacidade para realizar 100 atendimentos e a Seaster vai atuar na emissão da certidão de nascimento, para até 50 pessoas.

Confira a documentação necessária

- Para a emissão da 1ª via da meia-passagem: o estudante tem que agendar o atendimento pelo site do Passe Fácil, apresentar original e cópia do RG ou certidão de nascimento (se for criança ou adolescente e não tiver o documento de identidade), além do comprovante de residência e uma foto 3×4.

- Para a 2ª via da meia-passagem: além dos documentos citados acima, é necessário uma declaração da escola na qual é matriculado, com validade de até 30 dias.

- Para a 2ª via do Passe Especial: são necessários original e cópia do RG, do comprovante de residência, Boletim de Ocorrência ou cartão danificado e uma foto 3×4.

- Para a 1ª e 2ª vias do Passe Sênior: necessário apresentar original e cópia do RG, comprovante de residência e uma foto 3×4. Para a 2ª via é preciso acrescentar o Boletim de Ocorrência ou o cartão danificado.

- Para a emissão de credencial de estacionamento: (1ª e 2ª vias) apresentar original e cópia do RG ou CNH, comprovante de residência e CRLV do veículo. Para a 2ª via, acrescentar o Boletim de Ocorrência Policial ou a credencial danificada.

- Para retirar a certidão de nascimento: declaração de nascido vivo (DNV – via amarela) ou Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani), original e cópia do RG e CPF dos pais e comprovante de residência. Para a 2ª via da certidão de nascimento, será necessária a cópia da certidão original, assim como original e cópia do RG, CPF e NIS.

- Para emissão do RG: necessário original e cópia da certidão de nascimento, de casamento ou divórcio, comprovante de residência, CPF e duas fotos 3x4. Menores de 16 anos devem estar acompanhados de um dos responsáveis legais.

Serviço

Ação cidadania no bairro da Pratinha

Data: 25 de junho

Hora: das 8h às 12h

Local: Praça Isa Cunha