Ação cidadã deve realizar 2 mil atendimentos em posse do defensor público-geral do estado

A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE), por meio do Balcão de Direitos, promove no próximo sábado (25), a Posse Popular, ação que busca celebrar a recondução do defensor público-geral do estado do Pará, João Paulo Carneiro Lédo, para o biênio 2022-2024. A expectativa é que mais de 2 mil pessoas sejam atendidas durante a ação que ocorrerá na Usina da Paz do Bengui, a partir de 8h.

A ação irá oferecer serviços de emissão de RG, 2° via de CPF, Carteira de Trabalho Digital e orientação jurídica. Além disso, haverá o encaminhamento para os cartórios da região metropolitana e interior garantindo a gratuidade da certidão de nascimento e óbito. Já o programa Pai Legal irá disponibilizar serviços na área de pensão alimentícia, reconhecimento voluntário de paternidade, dissolução de união estável e divórcio. Na ocasião, a população poderá agendar atendimentos na Defensoria Pública do Estado.

O coordenador do Balcão de Direitos, Jucemir Siqueira, reforça que o objetivo da ação é promover a garantia de direitos aos moradores do bairro. “É de grande importância esse momento da Defensoria Pública, pois a população do bairro do Bengui e adjacências será presenteada com uma grande ação de cidadania”, pontua.

Para o defensor público-geral, João Paulo Lédo, eleito por aclamação entre os membros da DPE, essa ação será para quem mais precisa. “Este sábado será o primeiro dia do segundo mandato desta gestão e o que mais importa para nós, com certeza, é estar onde os mais vulneráveis estão. Atender a quem mais precisa levando cidadania e garantia de direitos”, celebra.

Para ser beneficiado pela ação, os interessados devem ter a partir de 12 anos de idade e levar a certidão de nascimento ou casamento original e cópia e comprovante de residência.

Serviço

Posse Popular do defensor público-geral do estado do Pará, João Paulo Lédo

Data: 25 de junho de 2022

Hora: 8h

Local: Usina da Paz do Bengui, S/N