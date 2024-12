Bairro da Condor e Jurunas recebem inauguração de três obras nesta sexta (27)

Os bairros da Condor e Jurunas, em Belém, recebem mais três obras municipais nesta sexta-feira (27): a entrega das primeiras 64 unidades do Conjunto Habitacional e Comercial I, no bairro da Condor; a Estação de Tratamento de Esgoto do Jurunas (ETE) e a da primeira fase da duplicação da avenida Bernardo Sayão, no bairro do Jurunas. As inaugurações, que iniciam pela manhã e seguem até o final da tarde, contarão com a participação do prefeito Edmilson Rodrigues. Além disso, haverá uma grande festa com atrações musicais, a partir das 18h, em um palco montado na avenida Bernardo Sayão.

A programação da festa inclui shows de Leona Vingativa e da banda Fruto Sensual, além de discotecagem de Dj e lançamento de fogos de artifícios.

As três obras são executadas pelo Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben) da Prefeitura de Belém.

Conjunto Habitacional e Comercial I

Às 9h, serão entregues as unidades do Conjunto Habitacional e Comercial I, localizado na travessa Quintino Bocaíuva, no bairro da Condor, beneficiando 64 famílias, após 16 anos vivendo com o auxílio aluguel.

Além dos 64 apartamentos que vão ser entregues, o Promaben continua com projeto avançado de construção de outras unidades habitacionais para beneficiar 250 famílias, com previsão de entrega em 2025.

Estação de Tratamento de Esgoto do Jurunas (ETE)

O outro evento marcado para ocorrer nesta sexta-feira (27), às 16h, é a entrega da Estação de Tratamento de Esgoto do Jurunas (ETE) à população do bairro do Jurunas. Considerada a maior estação de tratamento de esgoto da Amazônia, a ETE está localizada na Avenida Bernardo Sayão, com a travessa Quintino Bocaiúva, e tem capacidade para tratar em média 143,26 litros de esgoto sanitário por segundo.

Orçada em 30,6 milhões, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Estação de Tratamento de Esgoto vai garantir saúde, saneamento e qualidade de vida a 84 mil moradores dos bairros do Jurunas e parte da Batista Campos, Cidade Velha e Condor, para evitar que 10 milhões de litros de esgoto, sem tratamento, continuem sendo jogados, todos os dias, no rio Guamá.

Duplicação da avenida Bernardo Sayão

Para às 18h, está agendada a entrega da primeira fase da duplicação da avenida Bernardo Sayão, no bairro do Jurunas, no perímetro da rua dos Mundurucus até a avenida Fernando Guilhon. Com essa obra, a atual gestão fecha com "chave de ouro" a grande reforma no bairro, que recebeu pavimentação nas ruas Fernando Guilhon, Roberto Camelier, Mundurucus, Tamóios, Cesário Alvim, Oswaldo de Caldas Brito, Timbiras, Caripunas, Travessa de Breves, Monte Alegre, Bom Jardim, Carlos de Carvalho e Honório José dos Santos.