Avenida Tamandaré tem mudanças no trânsito a partir desta quinta; veja o que muda

O trânsito na marginal esquerda da avenida Almirante Tamandaré, em Belém, no perímetro entre a avenida 16 de Novembro e a travessa São Pedro, será interditado para o avanço da obra da Nova Tamandaré - realizado pelo Governo do Estado - a partir das 8h desta quinta-feira (26). A alteração seguirá até o dia 4 de fevereiro de 2025. Nesse período, o tráfego será liberado normalmente nas transversais e nas pistas da marginal direita da avenida.

Segundo a Secretaria de Obras Públicas (Seop), o objetivo da alteração é garantir o fluxo de veículos e a segurança no avanço dos serviços, tanto para os trabalhadores quanto para quem precisa transitar pelo local. O empreendimento é um dos legados da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-30), que será realizada em novembro de 2025, na capital paraense.

"A Nova Tamandaré é mais uma obra importante dentro do contexto da COP-30 e avança dentro do cronograma. Por isso, será necessária essa alteração no trânsito da avenida Tamandaré. Temos solicitado o apoio da Semob e do Detran na orientação do tráfego no local. As alterações vão dar segurança para os operários que executam os serviços, assim como para os pedestres, ciclistas e motoristas que precisam passar pelo espaço", explica o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Nova Tamandaré

Com um efetivo, atualmente, de quase 230 trabalhadores, os serviços da Nova Tamandaré estão na fase da construção das estruturas das passarelas do parque linear. O canal da Avenida Tamandaré tem cerca de 1,4 quilômetro de extensão. Na área, serão executados 2,5 quilômetros de pavimentação asfáltica, recuperação do canal, drenagem, esgotamento sanitário, paisagismo, urbanização, instalação de passarelas e a construção de uma subestação com cinco comportas, para controlar o fluxo das marés no local.

O espaço passa por intervenções urbanas realizadas pelo Governo do Pará para melhorar a mobilidade, o lazer e a urbanização em Belém. O projeto visa integrar o canal à cidade, resgatando a importância da Avenida Tamandaré para a comunidade. Serão construídos espaços de convivência, como quiosques, jardins de chuva, áreas contemplativas e para eventos, ciclovias, playground, espaço pet, academia ao ar livre, árvore solar, urbanização da Praça Onze de Junho e a construção da Praça do Terminal, que se integrará ao Novo Terminal Hidroviário da Tamandaré.