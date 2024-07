Ayres Sasaki: artista paraense será velado neste domingo (14)

O cantor Ayres Sasaki, de 34 anos, que era artisticamente chamado de Sasaki, será velado a partir das 15h deste domingo (14/07), em uma capela funerária particular, em Belém. O corpo do artista será enterrado às 9h desta segunda (15/07). O local não foi informado.

O artista faleceu, no último sábado (13), no município de Salinópolis, no nordeste do Estado. Segundo as primeiras informações, a morte do cantor foi causada por uma descarga elétrica no equipamento de som durante sua apresentação em um hotel.