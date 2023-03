Avenida Romulo Maiorana passa por interdição temporária a partir desta quarta-feira (15); confira

A avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém, passará por interdição temporária do trânsito, a partir desta quarta-feira (15). Segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a mudança irá alterar os itinerários das linhas de ônibus que operam na localidade que será afetada pela modificação. A medida se faz necessária para dar continuidade às obras de reurbanização da Romulo Maiorana, realizadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). A interdição do trânsito permanecerá até a conclusão dos trabalhos de drenagem no local.

De acordo com a Semob, para garantir a segurança viária, a pista do lado esquerdo (sentido avenida Doutor Freitas), no trecho entre a avenida Dr. Freitas e travessa Perebebuí, ficará fechada para o tráfego de veículos. No mesmo perímetro, a pista do lado direito da via (sentido travessa Perebebuí) permanece liberada para o trânsito.

Desvio de itinerários

Considerando a necessidade de interdição total da avenida, no trecho citado anteriormente, sentido avenida Dr. Freitas/São Brás, a Semob vai desviar provisoriamente os itinerários das linhas de ônibus, integrantes do sistema de transporte público de passageiros, que trafegam no trecho de via interditado.

As linhas que operam pelas vias: Dr. Freitas; avenida João Paulo II; travessa Angustura; avenida Romulo Maiorana; av. Dr. Freitas (no sentido Centro – Bairro); farão o seguinte itinerário: avenida Dr. Freitas; avenida João Paulo II; travessa Angustura; avenida Duque de Caxias; avenida Dr. Freitas; retorno após a avenida Romulo Maiorana; avenida Dr. Freitas; destino.

Já a linha Sacramenta - Presidente Vargas, via Romulo Maiorana, (no sentido Centro – Bairro), vai seguir pela travessa Vileta; avenida Romulo Maiorana; travessa Angustura; avenida Duque de Caxias; avenida Dr. Freitas; retorno após a av. Romulo Maiorana; avenida Dr. Freitas; destino.