Prefeito Edmilson Rodrigues visita obra de revitalização da avenida Romulo Maiorana

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, aproveitou a manhã de sábado (21), para visitar as obras de revitalização da nova avenida Romulo Maiorana. Orçada em cerca de R$ 27 milhões, a revitalização será feita por meio de um convênio entre o Governo do Estado do Pará e a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). O projeto irá contemplar a urbanização completa desde a avenida Doutor Freitas à travessa Antônio Baena. Com previsão de duração de 18 meses até a inauguração, a obra também terá conselho de fiscalização dos próprios moradores e pequenos empresários da avenida.

Segundo o prefeito, “essa é uma obra de grande envergadura, que pode ser feita em um ano, às vezes, até mesmo. Porém na hora que iniciamos, alguns problemas podem surgir e precisamos solucioná-los para que não haja prejuízos ao projeto. Estamos mudando todo o sistema de drenagem, que é algo bem complexo nessa região. Foi tudo planejado de forma bastante rigorosa. A ideia é avançar cada vez mais, para que até janeiro do ano que vem, a gente entregue esse projeto para a população. Afinal, precisamos fazer valer a pena todo esse investimento dessa parceria importante com o Governo do Estado”, destacou.

Edmilson reforçou ainda que é uma obra urbanística de grande porte. “Além do urbano, é uma obra humana, para todos. Quem não tem como pagar a tarifa de ônibus, por exemplo, poder pegar a bicicleta e pedalar em segurança por uma avenida confortável e bem cuidada. É um desafio para popular Belém para o futuro. É importante destacar também que temos uma comissão de fiscalização de obra administrada pelos próprios moradores e empresários aqui dessa região, isso é incrível”, afirmou o prefeito.

O espaço contará com novos equipamentos, como academias ao ar livre e estação de saúde. Nos equipamentos públicos, como playgrounds, será trabalhada a acessibilidade e a inclusão. Acessibilidade com o piso tátil, rampa de corrimões para as pessoas que possuem mobilidade reduzida ou não. “Além de tudo isso, contaremos também com uma economia solidária, como pequenas vendas de salgadinhos, tapioca, esses comerciantes e moradores que vão receber os maiores benefícios dessa obra. É uma grande obra de valorização da nossa cidade”, concluiu Edmilson Rodrigues.