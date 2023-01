Trânsito em Belém: confira como fica o tráfego na avenida Romulo Maiorana

A partir desta terça-feira (24), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) realiza a interdição de trechos da avenida Romulo Maiorana (antiga avenida 25 de setembro), nas proximidades da travessa Alferes Costa, no bairro do Marco. O motivo é uma obra de reurbanização que ocorre na via.

Os trechos que sofrerão interdição são a avenida Romulo Maiorana, no sentido Doutor Freitas/São Brás, entre a avenida Doutor Freitas e a travessa Alferes Costa, incluindo a passagem Augusto Numa Pinto; e os primeiros 20 metros da travessa Alferes Costa com a Romulo Maiorana.

Durante o período de interdição, a entrada e saída de moradores da travessa Alferes Costas e da passagem Augusto Numa Pinto será realizada pela avenida Duque de Caxias. O bloqueio será por tempo indeterminado, segundo a Semob, enquanto houver necessidade.

A Semob reforça que no sentido São Brás/Doutor Freitas, a pista da avenida Romulo Maiorana (corredor 25 de Setembro) não será interditada.

Como fica o tráfego de veículos na avenida Romulo Maiorana a partir desta terça