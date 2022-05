Avenida Cultural: Confira a programação que vai tomar conta da Presidente Vargas

Um grande evento cultural vai tomar conta da avenida Presidente Vargas neste domingo (15). A chamada "Avenida Cultural" terá extensa programação de música, brincadeiras de rua, dança e esporte, com o objetivo de levar cultura e lazer para a população.

O projeto realizado pela Prefeitura de Belém busca promover a saúde e o bem-estar social por meio de atividades esportivas e aeróbicas, além de apresentações e intervenções culturais e feiras de produtores locais, em uma das mais importantes vias públicas de Belém.

Confira a programação completa:

Quarteirão Oswaldo Cruz

09h às 10h: Banda da Guarda Municipal

10h às 10h30: Exibição do Canil da Guarda

Quarteirão Banco do Brasil

09h às 10h: DJ Sidou

10h às 11h: DJ Kauê Almeida

11h às 12h: MC Ewerton

A partir das 12h: DJ Kauê Almeida

Quarteirão C&A

Programação da Sejel: Projeto Escola Comunitária Skate da Matinha

Quarteirão Correios

11h às 12h - Plinio do Cavaco e Banda

12h às 13h - Balé Folclórico da Amazônia

13h às 15h - Movimento Reggae de Belém

Feira de serviços e empreendedores

Banco do povo;

Combel;

Coant;

CDS;

Arte pela vida;

Delícias da Lu;

Joana Místicas;

Laços de Isis.

Trabalho integrado

Vários órgãos municipais trabalham de forma integrada para que o evento seja realizado, como a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), as Secretarias Municipais de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), de Economia (Secon), de Meio Ambiente (Semma), de Urbanismo (Seurb) e de Saúde (Sesma), as Coordenadorias da Diversidade Sexual de Belém (CDS), da Mulher de Belém (Combel), Antirracista de Belém (Coant), Fundo Municipal de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda, e Fundação Papa João XXIII (Funpapa).

Além disso, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a Guarda Municipal de Belém (GMB), a Defesa Civil e a Coordenadoria de Comunicação Social (Comus) também fazem parte dessa atividade.

Ruas são interditadas

Por conta do evento, neste domingo, das 7h às 15h, a avenida Presidente Vargas será interditada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), entre as ruas Gaspar Viana e Oswaldo Cruz, assim como as transversais 13 de Maio, Manoel Barata, Ó de Almeida e Aristides Lobo. A rua Oswaldo Cruz estará liberada para o trânsito. Agentes da Semob e da Guarda Municipal ficarão dispostos na Gaspar Viana e nas transversais interditadas para a orientação do trânsito e garantir a fluidez.

Confira mudanças das rotas de ônibus

As linhas de ônibus que trafegam na avenida Presidente Vargas serão desviadas, provisoriamente, pelo Ver-o-Peso, para que o evento possa ser realizado. Ficará assim: