Confira as mudanças na rota dos ônibus que circulam na av. Presidente Vargas no domingo

Neste domingo (15), das 7h às 15h, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) fará interdição da avenida Presidente Vargas, no trecho entre as ruas Gaspar Viana e Oswaldo Cruz, bem como as transversais 13 de Maio, Manoel Barata, O’ de Almeida e Aristides Lobo. A rua Oswaldo Cruz estará liberada para o trânsito.

VEJA MAIS

A medida se faz necessária para a realização do “Projeto Rua de Lazer – Presidente Vargas”, pela Prefeitura de Belém, através da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel). Durante o período de interdição, agentes da Semob e da Guarda Municipal ficarão dispostos na Gaspar Viana e nas transversais interditadas para a orientação do trânsito e garantir a fluidez.

Desvios

A Semob informa que as linhas de ônibus que trafegam na avenida Presidente Vargas serão desviadas, provisoriamente, pelo Ver-O-Peso, da seguinte forma:

As linhas que operam via Av. Marechal Hermes / Tv. Piedade / Av. Boulevard Castilhos França/ Av. Presidente Vargas / Av. Serzedelo Corrêa farão: Av. Marechal Hermes, Av. Boulevard Castilhos França, Av. Portugal, Rua Inácio Guilhon, Av. 16 de Novembro, Av. Almirante Tamandaré, Rua Gama Abreu, Av. Serzedelo Corrêa, a destino.

As linhas que operam via Av. Marechal Hermes / Tv. Piedade / Av. Boulevard Castilhos França /A0v. Presidente Vargas / contorno na Praça da República / Av. Assis de Vasconcelos / Rua Gaspar Viana farão: Av. Marechal Hermes, Av. Boulevard Castilhos França, Av. Portugal, Rua Inácio Guilhon, Av. 16 de Novembro, Av. Almirante Tamandaré, Rua Gama Abreu, retorno na Praça da República, Av. Assis de Vasconcelos, Rua Gaspar Viana, a destino.

As linhas que operam via Av. Marechal Hermes / Trav. Piedade / Av. Boulevard Castilhos França /Av. Presidente Vargas / Av. Nazaré farão: Av. Marechal Hermes, Av. Boulevard Castilhos França, Av. Portugal, Rua Inácio Guilhon, Av. 16 de Novembro, Av. Almirante Tamandaré, Rua Gama Abreu, Av. Nazaré, a destino.

As linhas que operam via Av. Marechal Hermes / Av. Boulevard Castilhos França / Trav. Primeiro de Março / Av. Boulevard Castilho França / Av. Presidente Vargas, contorno na Praça da República / Av.Assis de Vasconcelos / Rua Gaspar Viana farão: Av. Marechal Hermes, Av. Boulevard Castilhos França, Av. Portugal, Rua Inácio Guilhon, Av. 16 de Novembro, Av. Almirante Tamandaré, Rua Gama Abreu, retorno na Praça da República, Av. Assis de Vasconcelos, Rua Gaspar Viana, a destino.