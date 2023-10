Aterro de Marituba volta a receber lixo descartado por Belém após acordo sobre dívida

A empresa Guamá Tratamento de Resíduos, que administra o Aterro de Marituba, entrou em acordo com a prefeitura de Belém sobre o pagamento dos R$ 15 milhões referentes aos meses atrasados e voltou a receber o lixo da capital paraense, na noite desta segunda-feira (30). A liberação para a entrada dos caminhões contendo os resíduos sólidos descartados ocorreu por volta de 21h.

Desde as primeiras horas desta segunda, a Guamá - responsável por receber e tratar os resíduos sólidos de Belém, Ananindeua e Marituba - havia parado de receber o lixo de Belém devido a dívida da prefeitura, que não quitou com os valores pelos serviços prestados nos meses de maio, junho, julho e agosto deste ano, além de uma pendência financeira de dezembro de 2022. A coleta de lixo das outras cidades da Região Metropolitana ocorreu normalmente.

Ao realizar a paralisação da coleta, a empresa afirmou ainda que, além dos sucessivos atrasos no pagamento por parte da prefeitura de Belém e de a tarifa não remunerar os serviços prestados, estava arcando com investimentos da ordem de R$ 13 milhões para atender à decisão judicial que prorrogou as operações do aterro até o dia 30 de novembro. Neste cenário, a Guamá informou que não teria mais capacidade econômica e financeira de atender Belém.

Retorno da coleta

Em nota, a Guamá tratamento de resíduos confirmou o acordo com a prefeitura para permitir que os resíduos de Belém fossem armazenados no local.

“A Guamá, empresa que administra o Aterro Sanitário de Marituba, liberou por volta das 21h, o acesso dos caminhões que transportam resíduos para o aterro. A prefeitura de Belém procurou a empresa e apresentou uma proposta de pagamento dos meses em atraso. Por conta disso, a Guamá suspendeu a paralisação”, diz o comunicado.