Ponto de lixo irregular continua sendo problema crônico em Belém

O problema do lixo em Belém é uma questão que se repete e afeta diretamente os moradores da capital paraense. Essa questão se deve por falta de um trabalho eficiente da Prefeitura de Belém e também por falta de conscientização da população, por formar os “Lixões” por toda a parte na cidade. A equipe de reportagem fez um tour e registrou alguns desses entulhos.

Na travessa 9 de Janeiro, próximo a Alcindo Cacela, no bairro da Cremação, a população vem descartando lixo em ponto que se forma um entulho no local. A área é cercada de residências e bem próximo a Praça Dalcídio Jurandir, um espaço de lazer e turismo.

Além da Cremação, a equipe também foi até o Canal do Galo, entre Marquês de Herval e Pedro Miranda e apenas nesse trecho foram identificados três pontos de entulho. Os moradores do local afirmam que essa realidade é uma questão antiga e que em período de chuva o problema só piora.

A moradora Celina Moreira, 71, mora no local há mais de 30 anos e diz que os anos se passam, mas a realidade do lixo não muda, pois o canal vive rodeado de entulhos. "Antes a nossa lixeira era de madeira, mas ela apodreceu porque era muito lixo. Até que os próprios moradores se mobilizaram e fizeram uma de alvenaria, mas a questão do entulho nada mudou", reclama dona Celina.

O morador Jonas Costa, 66, que também é morador antigo no local, mora há mais de 40 anos, disse que a questão do entulho é de responsabilidade da prefeitura de Belém, mas também dos próprios moradores, uma vez que os carros de coleta de lixo não passam no local com frequência e moradores de outras ruas acabam fazendo a área do canal como depósito de lixo.

Com relação ao horário da coleta de lixo, Jonas diz que não sabe a frequência exata. "Eu não sei dizer o dia e nem a hora que o carro da coleta passa, acho que não tem uma frequência exata, pois se tivesse seria mais fácil para a gente se organizar", destaca o morador.

E sobre as consequências causadas pelos entulhos, Jonas fala sobre o fedor, a invasão de moscas nas residências e sobre possíveis doenças que os insetos podem causar. "Nós que moramos aqui sofremos com esse fedor. As portas e janelas das casas vivem fechadas, pois além do fedor insuportável também tem a invasão das moscas. É horrivel", reclama Jonas.

Esse tipo de ação causa impactos negativos ao ambiente, como: obstrução de vias e logradouros públicos, comprometimento da qualidade do ambiente e da paisagem local, proliferação de vetores, assoreamento de córregos e rios, além dos custos com limpeza e outros.