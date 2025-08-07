Ataque de cupim pode ter causado queda de árvore que atingiu cinco carros em Belém

A queda da mangueira de grande porte que atingiu cinco carros em Belém, nesta quinta-feira (7), pode ter sido causada por cupins. O incidente foi registrado na travessa 14 de Março com a avenida Nazaré, no bairro de Nazaré. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com o engenheiro agrônomo Paulo Porto, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os técnicos observaram que ocorreu um ataque de cupins na árvore.

“Normalmente, as mangueiras não quebram como essa quebrou. Isso é um acidente muito raro. Geralmente, o apodrecimento delas vem da raiz. Então, quando elas caem, levantam o solo como um todo. Neste caso foi diferente, ela teve o apodrecimento por ataque de cupim. Fazendo com que ela viesse a quebrar no meio. Esse ataque foi muito intenso. Acho que uns dois ou três meses atrás ele se intensificou. Com certeza foi um ataque de cupim, pela nossa análise. Mas nós ainda vamos avaliar mais municionalmente. Pelo visual, nós vemos que o cupim atacou”, afirmou.

Ainda segundo o engenheiro, todas as árvores da área central da capital paraense passaram por vistoria técnica no início deste ano. “Nós fizemos o monitoramento de todas essas mangueiras do Centro de Belém. As que nós encontramos problemas foram removidas. Retiramos os galhos e parte do tronco, eliminando o risco de queda. Aqui na 14 de março foi feito esse monitoramento e não identificamos esse risco de queda”, apontou.

A queda da árvore ocorreu por volta das 7h30. Os cinco veículos atingidos estavam nas proximidades. Entre eles, havia um táxi em que o motorista ficou preso no interior do veículo no momento em que tudo aconteceu. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Por conta da queda do vegetal, que bloqueou a via, um grande congestionamento se formou no entorno. Um poste de energia elétrica também foi atingido.