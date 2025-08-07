Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Ataque de cupim pode ter causado queda de árvore que atingiu cinco carros em Belém

A árvore caiu na manhã desta quinta-feira (7), na travessa 14 de Março com a avenida Nazaré

O Liberal
fonte

Ataque de cupim pode ter causado queda de mangueira que atingiu cinco carros em Belém. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

A queda da mangueira de grande porte que atingiu cinco carros em Belém, nesta quinta-feira (7), pode ter sido causada por cupins. O incidente foi registrado na travessa 14 de Março com a avenida Nazaré, no bairro de Nazaré. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com o engenheiro agrônomo Paulo Porto, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os técnicos observaram que ocorreu um ataque de cupins na árvore.

“Normalmente, as mangueiras não quebram como essa quebrou. Isso é um acidente muito raro. Geralmente, o apodrecimento delas vem da raiz. Então, quando elas caem, levantam o solo como um todo. Neste caso foi diferente, ela teve o apodrecimento por ataque de cupim. Fazendo com que ela viesse a quebrar no meio. Esse ataque foi muito intenso. Acho que uns dois ou três meses atrás ele se intensificou. Com certeza foi um ataque de cupim, pela nossa análise. Mas nós ainda vamos avaliar mais municionalmente. Pelo visual, nós vemos que o cupim atacou”, afirmou.

VEJA MAIS

image Após queda de árvore em Nazaré, Prefeitura de Belém anuncia que vai cobrir prejuízos de motoristas
A Prefeitura informou que se solidariza com as pessoas vítimas do tombamento de árvores e orientou que os proprietários dos veículos danificados procurem a Câmara de Conciliação da Prefeitura

image Taxista fica preso dentro do carro e é socorrido após queda de árvore no bairro de Nazaré, em Belém
Ao todo, cinco carros foram atingidos pelo vegetal. Ninguém se feriu

Ainda segundo o engenheiro, todas as árvores da área central da capital paraense passaram por vistoria técnica no início deste ano. “Nós fizemos o monitoramento de todas essas mangueiras do Centro de Belém. As que nós encontramos problemas foram removidas. Retiramos os galhos e parte do tronco, eliminando o risco de queda. Aqui na 14 de março foi feito esse monitoramento e não identificamos esse risco de queda”, apontou.

A queda da árvore ocorreu por volta das 7h30. Os cinco veículos atingidos estavam nas proximidades. Entre eles, havia um táxi em que o motorista ficou preso no interior do veículo no momento em que tudo aconteceu. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Por conta da queda do vegetal, que bloqueou a via, um grande congestionamento se formou no entorno. Um poste de energia elétrica também foi atingido. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

queda de árvores em belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Parque Estadual do Utinga em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

07.08.25 14h00

BELÉM 

Prefeitura retira 14,6 toneladas de fios irregulares de postes em Belém

Operação Rede Segura promove segurança e melhora visual urbano na capital paraense

06.08.25 18h00

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Museu do Círio em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Museu do Círio, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

06.08.25 15h52

Presentes Amazônicos

Dia dos Pais: confira 5 dicas de presentes regionais para presentear o seu pai

Ao escolher comprar um presente regional, você foge do óbvio e ainda pode ajudar os artistas e empreendedores locais

06.08.25 15h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

Mobilidade urbana

Como usar os patinetes elétricos em Belém? Veja regras, qual aplicativo e dicas

Belém é a primeira capital do Norte a oferecer serviço com 600 patinetes elétricos; saiba onde alugar e o que fazer se acabar a bateria

04.08.25 13h17

BELÉM

Mobilidade urbana: Belém passa a contar com patinetes elétricos públicos; veja como e onde usar

O projeto-piloto contará, de forma gradual, com 600 patinetes elétricos em Belém. A novidade começa a valer neste domingo (3/8)

02.08.25 12h50

BELÉM

Belém estreia patinetes elétricos e se torna a primeira capital do Norte com o serviço

Segundo a prefeitura, o objetivo é ampliar as opções de deslocamento e reduzir a dependência dos carros

03.08.25 19h18

LUTO

Morre pastor Firmino Gouveia, líder histórico da Assembleia de Deus em Belém

Considerado um dos nomes mais importantes da história da Assembleia de Deus em Belém, Firmino foi o sétimo líder da igreja-mãe e atuou como missionário e pastor

05.08.25 20h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda