Após queda de árvore em Nazaré, Prefeitura de Belém anuncia que vai cobrir prejuízos de motoristas

Após a queda de uma árvore de grande porte na manhã desta quinta-feira (7), na travessa 14 de Março, entre as avenidas Nazaré e José Malcher, a Prefeitura de Belém anunciou que irá assumir os custos dos prejuízos materiais causados aos veículos atingidos. O tombamento do vegetal provocou congestionamento na região, atingiu ao menos cinco carros, incluindo um táxi com o motorista dentro, e interrompeu temporariamente o fornecimento de energia no perímetro.

Em nota, a Prefeitura informou que “se solidariza com as pessoas vítimas do tombamento de árvores” e orientou que os proprietários dos veículos danificados procurem a Câmara de Conciliação da Prefeitura, localizada na Procuradoria Geral do Município, na avenida Presidente Vargas, para dar início aos procedimentos legais.

Ainda segundo o comunicado, a árvore que caiu na travessa 14 de Março passou por manutenção recentemente. No entanto, uma vistoria técnica identificou infestação de cupins, o que pode ter contribuído para a queda. A Prefeitura reforçou que entre janeiro e junho deste ano, mais de 1.400 árvores em Belém passaram por poda ou avaliação técnica.

Outro ponto destacado pela gestão municipal é que a remoção da árvore já havia sido solicitada, mas dependia do desligamento da rede elétrica por parte da Equatorial Pará, o que não foi realizado a tempo. Segundo a nota, a solicitação havia sido feita previamente para garantir segurança durante a execução do serviço.

Além disso, a Prefeitura apontou falhas por parte da empresa contratada para o serviço de poda. “Apesar das reiteradas ordens de serviço, especialmente no Bosque Rodrigues Alves, a empresa Flores e Jardins alegou que não possui capacidade técnica para executar a poda de árvores de grande porte”, afirma o comunicado. Diante da situação, a administração municipal informou que estuda a rescisão contratual e adotará as medidas legais cabíveis para responsabilizar a empresa pelos danos causados.

A Prefeitura ressaltou ainda que Belém possui cerca de 240 mil árvores catalogadas e que 500 delas já foram identificadas em situação crítica, resultado de “anos de abandono e ausência de manutenção adequada”. Como parte da força-tarefa atual, 189 árvores já foram suprimidas por risco de queda.

Nas redes sociais, o prefeito de Belém, Igor Normando detalhou que acionará a empresa que faz a gestão do serviço de manutenção das árvores da capital para também arcar com os custos dos prejuízos causados aos donos dos carros afetados: "Vamos responsabilizar a empresa responsável pela manutenção e poda das árvores e rever, com urgência, o contrato com ela".