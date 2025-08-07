Taxista fica preso dentro do carro e é socorrido após queda de árvore no bairro de Nazaré, em Belém

O taxista Basileu Oliveira, de 64 anos, ficou preso dentro de um Fiat Idea após queda de uma árvore na travessa 14 de Março com a avenida Nazaré, no bairro de Nazaré, em Belém, na manhã desta quinta-feira (7/8). Assim como o automóvel dele, outros quatro carros foram atingidos pelo vegetal. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Basileu havia acabado de deixar um passageiro quando foi surpreendido pelo incidente. Ney Oliveira, 64 anos, irmão de Basileu, conta que o taxista havia deixado um passageiro no local quando, ao tentar seguir caminho, o vegetal atingiu o veículo. “Ele (Basileu) ligou de dentro do carro para a minha irmã, que me chamou. Pegamos um táxi e viemos correndo para cá. Um susto muito grande. Pelo fato de ser hipertenso, ele ficou muito abalado, mas está bem fisicamente. Só danos materiais”, contou.

A imagem em destaque mostra o taxista Basileu Oliveira, de 64 anos, dentro de uma ambulância do Corpo de Bombeiros. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Equipes da Defesa Civil e agentes de trânsito da Segbel estão no local atuando para organizar o tráfego e avaliar os danos causados pela queda. O Corpo de Bombeiros também está no local.

Segundo moradores da área, já havia sido feito um abaixo-assinado solicitando a retirada da árvore por medo de que ela pudesse cair. Ainda não se sabe o que teria causado a queda do vegetal.

Prefeitura pagará os danos materiais

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que se solidariza com as pessoas vítimas do tombamento da árvore e que assumirá os custos relacionados aos danos causados aos veículos atingidos. "Orientamos que procurem a Câmara de Conciliação da Prefeitura de Belém, localizada na Procuradoria Geral do Município (Av. Presidente Vargas, 413 – Campina), para os procedimentos cabíveis", diz o comunicado.

"A Prefeitura esclarece que duas árvores tombaram em diferentes pontos de Belém: uma na travessa 14 de Março, entre as avenidas José Malcher e Nazaré, e outra dentro do Bosque Rodrigues Alves. Equipes da Prefeitura foram imediatamente acionadas e estão no local para auxiliar as vítimas, retirar as árvores e orientar no trânsito", detalha, ainda, a Prefeitura de Belém.

Durante a vistoria da árvore em Nazaré, foi identificada a necessidade de desligamento da rede elétrica para a continuidade dos serviços, tendo sido realizada solicitação à empresa Equatorial Pará. "No entanto, até o momento do ocorrido, a solicitação não havia sido atendida, o que impossibilitou a realização completa das intervenções técnicas necessárias para garantir a segurança no perímetro. Em relação ao que teria provocado a queda dessa árvore, técnicos da Semma estiveram no local e avaliam que a queda da árvore em Nazaré pode ter sido provocada por uma infestação de cupins. A árvore havia passado por manutenção recente", acrescenta a nota.

De acordo com a prefeitura, entre janeiro e junho deste ano, mais de 1.400 árvores já receberam serviços de poda e avaliação técnica em toda a cidade. "A Prefeitura reforça, contudo, que Belém e seus distritos contam com cerca de 240 mil árvores catalogadas. A força-tarefa iniciada pela atual gestão suprimiu 189 árvores por risco de queda, dentro de um total de 500 identificadas em situação crítica, reflexo de anos de abandono e ausência de manutenção adequada".

"Apesar das reiteradas ordens de serviço para poda de árvores de grande porte, especialmente no Bosque Rodrigues Alves, a empresa contratada, Flores e Jardins, alegou que não possui capacidade técnica para executar os serviços de poda de árvores de grande porte. Diante da situação e entendendo a importância de que a força-tarefa se mantenha para resguardar a segurança da população, a Prefeitura informa que avalia rescindir o contrato com a prestadora de serviços e tomar as providências legais para garantir a continuidade e a qualidade do serviço prestado", finaliza a nota da prefeitura.

Nas redes sociais, o prefeito de Belém, Igor Normando detalhou que acionará a empresa que faz a gestão do serviço de manutenção das árvores da capital para também arcar com os custos dos prejuízos causados aos donos dos carros afetados: "Vamos responsabilizar a empresa responsável pela manutenção e poda das árvores e rever, com urgência, o contrato com ela".

Atuação da Equatorial

A Equatorial Pará informa que, após tomar conhecimento do caso, enviou, imediatamente, suas equipes ao local para atuarem na substituição da estrutura impactada, além de isolarem o circuito para garantir a segurança da população. Para realizar os reparos, foi necessário desligar, temporariamente, o fornecimento de energia de 154 clientes no perímetro.

Os técnicos da distribuidora concentram todos os esforços para que o trabalho seja concluído o mais breve possível.