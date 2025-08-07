Árvore cai e atinge 5 carros no bairro de Nazaré, em Belém

Uma árvore caiu por volta das 7h30 desta quinta-feira (7), na travessa 14 de Março com a avenida Nazaré, no bairro de Nazaré, em Belém, atingindo cinco veículos que estavam nas proximidades, entre eles um táxi cujo motorista ficou preso no interior do veículo momento em que tudo aconteceu. Apesar do susto, ninguém ficou ferida. Por conta da queda do vegetal, que bloqueou a via, um grande congestionamento se formou no entorno.

Equipes da Defesa Civil e agentes de trânsito da Segbel estão no local atuando para organizar o tráfego e avaliar os danos causados pela queda. O Corpo de Bombeiros também está no local. Um dos casos mais graves envolveu o motorista de táxi Basileu Oliveira, de 64 anos, que ficou preso dentro de um Fiat Idea após a árvore cair sobre o veículo enquanto o condutor passava no trechp. Ele havia acabado de deixar um passageiro quando foi surpreendido. Basileu foi resgatado e passa bem.

O aposentado Ney Oliveira, 64 anos, irmão de Basileu, conta que o taxista havia deixado um passageiro no local quando, ao tentar seguir caminho, o vegetal atingiu o veículo. “Ele (Basileu) ligou de dentro do carro para a minha irmã, que me chamou. Pegamos um táxi e viemos correndo para cá. Um susto muito grande. Pelo fato de ser hipertenso, ele ficou muito abalado, mas está bem fisicamente. Só danos materiais”, conta.

Momento emocinante (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Após o momento de susto, uma cena chamou atenção. Os familiares de Basileu, que estavam no local, abraçaram ele, em um momento emocionante. Filhos, irmãos e outros familiares ficaram aliviados ao saber que estava tudo bem com o motorista. Em seguida, ele foi levado para atendimento médico.

Já o motorista de aplicativo Adaildo Leal, que conduzia um Chevrolet Prisma atingido pela árvore, também estava no local no momento do incidente e relatou o impacto. Ele conta que ouviu um estalo vindo da árvore antes da queda. “Foi muito rápido, estalou e já tombou, levou a fiação e derrubou o poste. Fiquei dentro do carro. Forcei um pouquinho a porta e consegui sair. Só prejuízo material. O importante é estar com vida”, diz.

Segundo moradores da área, já havia sido feito um abaixo-assinado solicitando a retirada da árvore por medo de que ela pudesse cair. Ainda não se sabe o que teria causado a queda do vegetal. Até por volta das 10h, o trânsito na travessa 14 de Março, entre as avenidas Nazaré e Governador José Malcher, estava bloqueado para a operação de retirada dos veículos atingidos pela árvore e para a remoção do vegetak e dos galhos do local.

Atuação do Corpo de Bombeiros

O tenente Batista, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, detalhou que a corporação foi acionada logo após o incidente. Até perto das 9h30, a operação para retirada da árvore já durava pouco mais de uma hora. "De imediato, viemos com nossas equipes com viaturas de resgate e de salvamento, além de viatura de combate a incêndio, para o caso de algum tipo de explosão. Fizemos o serviço com segurança junto a outros órgãos envolvidos".

"Em relação à causa da queda da árvore, ainda não podemos precisar. Isso é com os órgãos ambientais. Constatamos que cinco veículos foram atingidos por conta da queda da árvore, sendo dois com danos de grau mais elevado, além de uma vítima no interior de um dos veículos, que foi retirada com segurança", completa o tenente.

Sobre o estado de saúde da vítima, que estava no táxi, o tenente detalhou que ela estava consciente, orientada, sem nenhum dano físico e aparentemente bem. "Já tivemos a informação de que ela é hipertensa. E que estava um pouco nervosa, mas conseguimos controlá-la para que fosse encaminhada ao centro médico", acrescenta o tenente do CBMPA.

Prefeitura pagará os danos materiais

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que se solidariza com as pessoas vítimas do tombamento da árvore e que assumirá os custos relacionados aos danos causados aos veículos atingidos. "Orientamos que procurem a Câmara de Conciliação da Prefeitura de Belém, localizada na Procuradoria Geral do Município (Av. Presidente Vargas, 413 – Campina), para os procedimentos cabíveis", diz o comunicado.

"A Prefeitura esclarece que duas árvores tombaram em diferentes pontos de Belém: uma na travessa 14 de Março, entre as avenidas José Malcher e Nazaré, e outra dentro do Bosque Rodrigues Alves. Equipes da Prefeitura foram imediatamente acionadas e estão no local para auxiliar as vítimas, retirar as árvores e orientar no trânsito", detalha, ainda, a Prefeitura de Belém.

Durante a vistoria da árvore em Nazaré, foi identificada a necessidade de desligamento da rede elétrica para a continuidade dos serviços, tendo sido realizada solicitação à empresa Equatorial Pará. "No entanto, até o momento do ocorrido, a solicitação não havia sido atendida, o que impossibilitou a realização completa das intervenções técnicas necessárias para garantir a segurança no perímetro. Em relação ao que teria provocado a queda dessa árvore, técnicos da Semma estiveram no local e avaliam que a queda da árvore em Nazaré pode ter sido provocada por uma infestação de cupins. A árvore havia passado por manutenção recente", acrescenta a nota.

De acordo com a prefeitura, entre janeiro e junho deste ano, mais de 1.400 árvores já receberam serviços de poda e avaliação técnica em toda a cidade. "A Prefeitura reforça, contudo, que Belém e seus distritos contam com cerca de 240 mil árvores catalogadas. A força-tarefa iniciada pela atual gestão suprimiu 189 árvores por risco de queda, dentro de um total de 500 identificadas em situação crítica, reflexo de anos de abandono e ausência de manutenção adequada".

"Apesar das reiteradas ordens de serviço para poda de árvores de grande porte, especialmente no Bosque Rodrigues Alves, a empresa contratada, Flores e Jardins, alegou que não possui capacidade técnica para executar os serviços de poda de árvores de grande porte. Diante da situação e entendendo a importância de que a força-tarefa se mantenha para resguardar a segurança da população, a Prefeitura informa que avalia rescindir o contrato com a prestadora de serviços e tomar as providências legais para garantir a continuidade e a qualidade do serviço prestado", finaliza a nota da prefeitura.

Nas redes sociais, o prefeito de Belém, Igor Normando também detalhou que acionará a empresa que faz a gestão do serviço de manutenção das árvores da capital para também arcar com os custos dos prejuízos causados aos donos dos carros afetados: "Vamos responsabilizar a empresa responsável pela manutenção e poda das árvores e rever, com urgência, o contrato com ela".

Atuação da Equatorial

Já a Equatorial Pará informou que, após tomar conhecimento do caso, enviou, imediatamente, suas equipes ao local para atuarem na substituição da estrutura impactada, além de isolarem o circuito para garantir a segurança da população. "Para realizar os reparos, foi necessário desligar, temporariamente, o fornecimento de energia de 154 clientes no perímetro", pontua a empresa. Até às 10h22, a Equatorial pontuou que os técnicos da distribuidora concentravam todos os esforços para que "o trabalho seja concluído o mais breve possível".

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Corpo de Bombeiros. A reportagem aguarda retorno.