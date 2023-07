Crianças voltam a frequentar 'Porto Futuro' nos últimos dias das férias de julho em Belém

No último final de semana das férias de julho a criançada aproveitou o domingo para extravasar e brincar, no Parque Urbano Porto Futuro, em Belém, local bem frequentado pelo público infantil, que se diverte ao ar livre e se refresca no chafariz. Na tarde deste domingo, (31), o movimento foi intenso aos que se despediam das férias.

A atendente Lilian Souza, 38, reservou o domingo para aproveitar ao lado do filho João Matheus, que tem quatro anos e estuda no Jardim I. Ele vai retornar à escola na próxima quarta-feira (2), e já está no clima de despedida das férias. "Hoje fomos ao shopping, almoçamos por lá, e à tarde viemos aqui para o Porto Futuro, que é um local que ele gosta bastante. Apesar de já estar no final das férias, ele diz que já está com saudade da escola", conta Lilian, que mora no bairro do Telégrafo.

Já Miguel Dias, 10 anos, não está com tanta saudade da escola. Ele estuda o 5º ano e cobrou lazer à mãe Rosana Dias. "Ele fica lamentando por que as férias já vão acabar e pediu para se divertir. Por isso trouxemos para o Porto Futuro, pois é um espaço muito bom para se divertir e socializar. É um espaço ao ar livre e aqui as crianças brincam juntas. Sempre que posso trago ele aqui", diz a mãe.

Luciléa Nascimento costuma se deslocar da avenida Augusto Montenegro, onde mora, para levar a neta para passear no Porto Futuro. Mas ela chega a reclamar pela falta de espaço como esse nas proximidades de sua casa. "A gente gosta muito daqui, por isso, viemos de longe. Mas deveria ter espaços como esse em outros bairros, pois aqui as crianças correm, tomam banho nesse chafariz. É muito bom", diz Suely.

VEJA MAIS

Já Edmilson Lisboa se deslocou do bairro do Guamá para levar o neto para brincar. A criança fica em creche, enquanto os pais estão no trabalho, e o avô diz que sempre que pode, leva a criança para liberar energia nesses espaços de lazer. “A gente leva ele para alguns lugares como praças e shopping, mas aqui é bom porque a criança pode correr”, opina Edmilson.

Inaugurado em 2020, o Parque Urbano Belém Porto Futuro está situado em frente ao terminal hidroviário de Belém, integra a área portuária da capital paraense. O projeto conta com pistas de corridas, ciclismo, playground, Wi-Fi grátis e um lago artificial. Horário de Funcionamento do Porto Futuro é de 6h às 22h de Segunda a Domingo.