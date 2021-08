Porto Futuro recebe projeto Preamar neste final de semana

Neste final de semana, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) irá realizar mais uma edição do Projeto Preamar da Criatividade. Desta vez, a ação ocorre no Parque Urbano Belém Porto Futuro. Produtos artesanais e gastronômicos serão vendidos na Feira de Economia Criativa, que faz parte do projeto. A ação tem entrada gratuita e ocorre das 16h às 21h, neste sábado (28) e domingo (29).

A iniciativa tem calendário permanente e as atividades acontecem em todo o último e primeiro final de semana de cada mês, em espaços como a Praça da Fonte, no Complexo Feliz Lusitânia e Porto Futuro.

A ação vai reunir 15 empreendedores da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater); dois artesãos do município de Barcarena; produtos confeccionados por internas do Centro de Reeducação Feminino (CRF) que fazem parte da Cooperativa de Trabalho Arte Feminina Empreendedora (Coostafe) da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP); e entidades parceiras desta edição.

Serão disponibilizados na feira, artesanatos, acessórios domésticos, como peso de porta, quadros, artigos para cozinha, tapetes, travesseiros, porta objetos, bolsas, eco-biojóias, máscaras artesanais, nécessaires, além de utilitários de decoração feitos de argila, tala de guarumã, crochê, ouriços, casca de taperebá, madeira e recicláveis. Além disso, também serão comercializados produtos gastronômicos como ervas medicinais, plantas ornamentais, frutas regionais, hortaliças, mel de abelha, polpa de frutas, doces e biscoitos regionais, laticínios e derivados da mandioca.

