Árvore tomba e obstrui avenida durante forte chuva no distrito de Outeiro, em Belém

Uma árvore de grande porte tombou durante a forte chuva que atinge o distrito de São João do Outeiro, em Belém, nesta quarta-feira (19/02). O vegetal estava dentro da Fundação Escola Bosque (Funbosque) e os galhos ficaram sobre a pista da Avenida Nossa Senhora da Conceição, uma das principais do distrito. Vídeos feitos por moradores, por volta de 13h30, mostram a situação na área.

Pelas imagens, é possível notar que a chuva e o vento estão fortes no local. A pessoa que grava o vídeo descreve que a árvore tombou próximo à entrada da instituição e a via ficou interditada. Parte do muro da Funbosque foi destruído após ser atingido pela árvore. Além disso, a fiação elétrica que fica próxima ao local foi afetada. No entanto, não há informações se os moradores tiveram o fornecimento de eletricidade interrompido.

Em nota, a Equatorial Pará informa que atua no na área. "Uma equipe está no local realizando as ações necessárias para restabelecer o fornecimento de energia de um cliente que foi impactado após a queda da árvore na Fundação Escola Bosque (Funbosque), na Avenida Nossa Senhora da Conceição, em Outeiro, Belém", comunicaram.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Prefeitura de Belém e Bombeiros, e aguarda o retorno.