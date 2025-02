Árvore cai em cima de carro na avenida Júlio César neste domingo (16)

Uma árvore caiu sobre um carro vermelho na tarde deste domingo (16/02), na avenida Júlio César, em Belém. O vegetal caiu após uma rápida chuva no bairro de Val-de-Cans. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) esteve no local serrando a árvore. Os bombeiros retiraram a árvore do local e informaram não houve feridos.

A árvore caiu em todas as faixas da avenida Júlio César, no sentido de ida para o Aeroporto Internacional de Belém, que por causa disso foram interditadas. A árvore levou também fiações elétricas e de telefone na área.

Ainda não há informações se havia ocupantes dentro do carro no momento do incidente, ou se ele estava estacionado. A reportagem de OLIBERAL.COM tenta confirmar se a feridos pela situação.

A Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SEGBEL) informou que agentes de trânsito foram acionados para atender a ocorrência. "Os agentes estão no local para orientar os condutores e auxiliar na organização do tráfego, incluindo a indicação de rotas alternativas", diz em nota.

"A SEGBEL reitera que permanecerão no local até a conclusão dos trabalhos de remoção da árvore pelos órgãos responsáveis", conclui.