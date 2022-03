Uma árvore caiu, durante a forte chuva na tarde desta terça-feira (15), na avenida José Malcher, entre as travessas 9 de Janeiro e Alcindo Cacela, em Belém. Por conta do ocorrido, o trânsito no local precisou ser interditado.

A reportagem segue apurando mais informações. Acompanhe.