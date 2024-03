Árvore cai na travessa Lomas Valentina na tarde desta quarta-feira (13) em Belém

Em meio à forte chuva que caiu na tarde desta quarta-feira (13), em Belém, uma árvore de pequeno porte, de espécie ainda não identificada, caiu na travessa Lomas Valentinas, entre as avenidas Duque de Caxias e Rômulo Maiorana, no bairro do Marco. O vegetal caiu por volta das 16h30 e, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), não houve feridos.

Equipes do CBMPA foram deslocadas para o local minutos após a queda da árvore. Os militares realizaram a retirada de parte do vegetal e dos galhos que ficaram espalhados no chão. Segundo o Tenente Daniel Correa, do Corpo de Bombeiros, a remoção do vegetal foi realizada sem muita demora. "Foi uma árvore de pequeno porte, a raiz dela é espalhada, não tem muita profundidade", afirma.

"Com isso, qualquer vento, ela chega a tombar. Ela acumula muita erva-de-passarinho e com qualquer vento tomba. Não foi registrado nenhum tipo de dano material. Não tinha nenhum carro que estacionou embaixo da árvore e nem atingiu ninguém", relata o tenente, ao pontuar que o trabalho das equipes do CBMPA durou cerca de 30 minutos.

O motorista Jorge Coelho estava passando na via poucos minutos antes do vegetal cair. Foi ele quem acionou o Corpo de Bombeiros no momento em que o vegetal tombou. Segundo ele, a queda foi motivada por um veículo que bateu na árvore ainda na tarde desta quarta. "Depois que fizeram um estacionamento [no trecho da Lomas], já era previsto a árevore de tombar. Essa hora já estava um pouco tombada. Obviamente, ia passar um caminhão ou um ônibus e ia bater nela", conta.

"Foi o que aconteceu. O ônibus bateu nela e ela tombou. Com a chuva que deu, ela [a árvore] caiu. E, por sorte, o cara parou antes com o carro [a poucos metros da [árvore]. Quando ele parou com o carro lá, ela tombou", completa Jorge. Minutos após a queda da árvores, algumas pessoas se aglomeraram no local para ver o que tinha acontecido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para detalharem acerca do que será feito pelo órgão após a queda do vegetal e se tiveram conhecimento do caso. A reportagem aguarda retorno.