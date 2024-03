Chuvas em Belém: população tem mais um dia de transtornos por conta de forte temporal nesta terça

A forte chuva que caiu no início da tarde desta terça-feira (12), em Belém, causou transtornos em diversos bairros. A rua Municipalidade, no bairro do Umarizal, ficou totalmente alagada. Com a altura da água bastante elevada, imóveis e instituições de ensino na via foram atingidos. Motoristas e pedestres tiveram muita dificuldade para se locomover. O temporal começou por volta das 15h e durou pouco mais de 30 minutos, sendo o suficiente para causar diversos transtornos à população.

O nível do alagamento foi ainda maior, uma vez que a chuva coincidiu com a maré alta. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que motoristas precisaram reduzir a velocidade para poder passar sem dificuldades. Também ao longo da rua, outros veículos ficaram parados sem poder continuar seguir viagem. A água chegou quase à altura das rodas de muitos carros, como mostram os registros.