Árvore cai na avenida Magalhães Barata após chuva intensa em Belém

Uma árvore caiu na noite desta sexta-feira (29) na avenida Magalhães Barata, esquina com a travessa 3 de Maio, no bairro de São Brás, em Belém. A ocorrência foi registrada durante a forte chuva que atingiu a capital paraense e provocou transtornos em diferentes pontos da cidade.

Segundo registros feitos no local, a árvore caiu sobre a via em frente a um prédio antigo da região, interrompendo parcialmente o trânsito e mobilizando equipes de emergência. Um carro que estava estacionado próximo ao local foi atingido e teve danos materiais. Ninguém ficou ferido.

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Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para auxiliar na retirada da árvore e garantir a segurança durante os trabalhos de remoção. Agentes de trânsito também foram acionados para orientar motoristas e organizar o fluxo de veículos na área afetada.

Ainda durante a noite, foi realizado o corte dos galhos, a poda do vegetal e a desobstrução da via, permitindo a normalização do tráfego.

Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informou que equipes foram mobilizadas para atender a ocorrência e realizar o isolamento da área.

“A Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) informa que já está mobilizando equipes para o atendimento da ocorrência de queda da árvore na Av. Magalhães Barata, bairro de São Brás. Neste momento, nossas equipes estão a caminho para realizar o isolamento da área e iniciar o procedimento de corte e remoção do vegetal, visando a desobstrução da via e a segurança da população”, informou a nota.

(Adriano Nascimento/Especial em O Liberal)

Durante o temporal, a Defesa Civil acionou o sistema de alertas emergenciais para celulares e enviou uma mensagem de nível severo aos moradores de Belém e municípios da Região Metropolitana.

O aviso orientava a população a evitar áreas alagadas, buscar abrigo seguro e seguir as recomendações dos órgãos de proteção.

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