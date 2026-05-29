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Gato fica mais de 24 horas em árvore e 'se recusa a soltar' bombeiro após resgate

A operação exigiu técnicas de acesso em altura, utilizadas em situações de resgate em locais de difícil alcance

Gabrielle Borges
fonte

Gato fica mais de 24 horas em árvore em Madri (Reprodução)

O Corpo de Bombeiros de Madri realizou o resgate de um gato que permaneceu preso no topo de uma árvore por mais de 24 horas. A ocorrência foi registrada pelo serviço de emergências da Comunidade de Madri, na Espanha.

De acordo com informações oficiais, a equipe utilizou uma escada mecânica para alcançar o animal que estava em uma posição elevada e sem conseguir descer sozinho. A operação exigiu técnicas de acesso em altura, utilizadas em situações de resgate em locais de difícil alcance.

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Após a ação, o gato foi retirado com segurança e não apresentava ferimentos aparentes. Todo o procedimento foi conduzido de forma controlada, garantindo o bem-estar do animal durante o resgate. Após ser salvo, o gato passou a ficar sob a responsabilidade de um dos bombeiros envolvidos na ocorrência, que conseguiu a guarda do animal.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

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