Gato fica mais de 24 horas em árvore e 'se recusa a soltar' bombeiro após resgate

O Corpo de Bombeiros de Madri realizou o resgate de um gato que permaneceu preso no topo de uma árvore por mais de 24 horas. A ocorrência foi registrada pelo serviço de emergências da Comunidade de Madri, na Espanha.

De acordo com informações oficiais, a equipe utilizou uma escada mecânica para alcançar o animal que estava em uma posição elevada e sem conseguir descer sozinho. A operação exigiu técnicas de acesso em altura, utilizadas em situações de resgate em locais de difícil alcance.

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Após a ação, o gato foi retirado com segurança e não apresentava ferimentos aparentes. Todo o procedimento foi conduzido de forma controlada, garantindo o bem-estar do animal durante o resgate. Após ser salvo, o gato passou a ficar sob a responsabilidade de um dos bombeiros envolvidos na ocorrência, que conseguiu a guarda do animal.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)