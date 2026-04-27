Quantas vezes por dia cães devem comer? E gatos? Saiba quando oferecer ração aos pets em casa

É comum alguns tutores de cães e gatos ficarem na dúvida quanto à quantidade de comida a colocar aos seus pets no dia a dia. Alguns, por exemplo, até exageram na dose porque ficam preocupados se eles vão passar fome enquanto estão sozinhos em casa. Mas a verdade é que não existe uma regra universal da mesma quantidade de ração para dar aos caninos e felinos, isso porque essa frequência pode mudar ao longo do tempo. Saiba mais sobre a alimentação ideal para seu pet!

Com qual frequência os cães devem ser alimentados?

De acordo com as recomendações veterinárias, além do tempo, ainda existem outros fatores que também influenciam na alimentação adequada dos pets, como: a idade, a condição física e os hábitos individuais. Para os cachorros, de forma específica, eles precisam comer de três a quatro refeições por dia quando são filhotes, e duas refeições por dia costumam ser suficientes para a maioria dos cães quando já são adultos.

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Com qual frequência os gatos devem ser alimentados?

Já os gatos possuem uma necessidade de alimentação completamente diferente dos cães, pois, segundo o médico veterinário Carlos Cifuentes, em entrevista ao jornal Globo, os gatos comem pequenas porções de vez em quando, então eles tendem a se alimentar diversas vezes ao dia, isso se for deixado um pratinho com uma quantidade maior de ração para eles. Mas, em geral, os gatos filhotes, adultos e idosos se alimentam de:

Gatos filhotes: pelo menos três refeições por dia;

pelo menos três refeições por dia; Gatos adultos: comida disponível durante o dia ou porções controladas duas ou três vezes ao dia;

comida disponível durante o dia ou porções controladas duas ou três vezes ao dia; Gatos idosos ou com problemas de saúde: porções mais fracionadas sob supervisão veterinária.

Os cães e gatos também precisam de nutrientes?

A resposta para esta pergunta é sim! Assim como os humanos, os caninos e felinos também precisam de uma certa quantidade de nutrientes para viver uma rotina saudável. De acordo com o Instituto de Alimentos para Animais de Estimação, eles necessitam de mais de 40 nutrientes essenciais para manter sua saúde. Por isso, não comer apenas restos ou rações de pouca qualidade é fundamental para o bom funcionamento.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)