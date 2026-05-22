Golden retriever 'adota' casal de vizinhos como seus 'vovôs' e amizade viraliza

A rotina da Golden retriever Seaviane conquistou milhares de internautas após vídeos mostrarem a relação carinhosa que ela criou com um casal de idosos vizinhos de seus tutores. Mais do que uma simples convivência, a cachorra acabou “adotando” os dois como "avós do coração", em uma amizade marcada por afeto e companheirismo.

VEJA MAIS



Segundo relatos compartilhados pelos tutores nas redes sociais, desde filhote Seaviane já demonstrava um apego especial pelos vizinhos. Durante os passeios diários, ela se aproximava do casal que, aos poucos, também criou um vínculo forte com a cadela. Com o passar dos anos, a relação ficou ainda mais próxima e hoje os idosos são conhecidos nas redes sociais da pet como “vovó e vovô do coração”.

Vídeos da amizade viralizaram

Os registros compartilhados mostram diferentes momentos entre a golden retriever e o casal. Em várias cenas, a cachorra aparece recebendo carinho, acompanhando os idosos durante conversas e até demonstrando empolgação ao encontrá-los na rua. Em outros, a pet usa roupas que combinam com o casal de amigos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)