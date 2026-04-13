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Casa com pets: veja dicas de como evitar cheiro forte e manter o ambiente limpo

Manter a casa limpa e cheirosa mesmo com pets não depende de soluções complicadas, e sim de organização

Gabrielle Borges
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Confira dicas para deixar a casa sempre limpa. (Foto: Freepik)

Ter animais de estimação em casa é sinônimo de companhia, carinho e alegria no dia a dia. No entanto, quem convive com cães e gatos também sabe que a rotina exige cuidados extras com a limpeza. Pelos espalhados, caixas de areia, xixi fora do lugar e odores naturais fazem parte da convivência, mas podem ser controlados com hábitos simples e consistentes.

A boa notícia é que manter a casa limpa e cheirosa mesmo com pets não depende de soluções complicadas, e sim de organização, prevenção e constância na rotina de higiene. Confira dicas de como deixar a casa limpa e sem odores.

Limpeza diária e ventilação fazem toda a diferença

Um dos principais segredos para evitar odores é não deixar a sujeira acumular. Aspirar o chão diariamente, especialmente em ambientes onde os animais circulam com frequência, ajuda a reduzir a presença de pelos e poeira.

Tapetes, sofás e camas dos pets também devem entrar na rotina de limpeza semanal, já que acumulam cheiro com facilidade. Manter a casa arejada é outro ponto importante. Abrir janelas diariamente permite a circulação de ar e ajuda a dissipar odores naturais dos animais. Em ambientes fechados, o cheiro tende a se concentrar com mais facilidade.

Higiene dos pets é essencial

Banhos regulares, escovação frequente e atenção à saúde dos animais são fundamentais para manter o ambiente agradável. Cães e gatos saudáveis tendem a exalar menos odores, e a escovação ajuda a reduzir a queda de pelos dentro de casa.

Além disso, a limpeza das patinhas após passeios evita que sujeira externa seja espalhada pelos cômodos.

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Cuidados com caminhas e acessórios

As caminhas, cobertores e brinquedos dos pets também precisam de higienização frequente. Lavar esses itens com regularidade evita o acúmulo de odores e garante mais conforto para os animais.

Produtos de limpeza seguros para pets

Na hora da faxina, é importante optar por produtos adequados para ambientes com animais. Alguns produtos químicos fortes podem causar irritação ou desconforto nos pets. Alternativas neutras e específicas para uso doméstico são mais seguras.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

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