Pet com mau hálito? Veja como acabar com o 'bafinho'

O mau hálito em pets, conhecido popularmente como “bafinho”, é uma situação comum percebida por tutores no dia a dia. Apesar de frequente, o problema pode estar relacionado à falta de higiene bucal ou até a questões de saúde mais sérias.

Além do desconforto, o odor forte pode ser um sinal de alerta. Doenças dentárias e problemas digestivos estão entre as principais causas, o que torna essencial observar mudanças no comportamento e na saúde do animal.

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O que causa o mau hálito em pets?

A principal causa do mau hálito é o acúmulo de placa bacteriana nos dentes, geralmente provocado pela ausência de escovação regular. Com o tempo, essa placa pode evoluir para tártaro, intensificando o odor. Outros fatores também podem contribuir para o problema:

Doença periodontal;

Restos de alimentos nos dentes;

Alimentação inadequada;

Problemas digestivos;

Ingestão de sujeira ou objetos;

Se o mau cheiro for muito intenso ou persistente, a recomendação é buscar avaliação veterinária.

Como acabar com o “bafinho” do pet?

Alguns cuidados simples no dia a dia ajudam a melhorar o hálito e prevenir problemas bucais. A escovação dos dentes é uma das medidas mais eficazes e deve ser feita com produtos específicos para animais. Veja outras dicas:

Ofereça petiscos próprios para higiene dental;

Utilize brinquedos que auxiliam na limpeza dos dentes;

Mantenha água fresca sempre disponível;

Escolha ração de qualidade;

Evite dar restos de comida;

Essas práticas ajudam a reduzir a proliferação de bactérias e melhoram o hálito gradualmente.

Com que frequência escovar os dentes do pet?

O ideal é que a escovação seja feita diariamente. Caso não seja possível, recomenda-se ao menos três vezes por semana. A regularidade é fundamental para prevenir o acúmulo de placa bacteriana. Para facilitar o processo, o tutor pode introduzir o hábito aos poucos, utilizando escovas macias ou dedeiras e reforçando o comportamento com estímulos positivos.

Quando procurar um veterinário?

Alguns sinais indicam a necessidade de avaliação profissional:

Gengiva vermelha ou inchada;

Dificuldade para se alimentar;

Salivação excessiva;

Sangramento na boca;

Mau hálito muito forte e persistente;

Esses sintomas podem estar associados à doença periodontal, que exige tratamento adequado. Manter a higiene bucal do pet é essencial para evitar o mau hálito e garantir qualidade de vida ao animal. Medidas simples no dia a dia fazem a diferença na prevenção e no bem-estar.