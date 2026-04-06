Pet com mau hálito? Veja como acabar com o 'bafinho'
Problema comum em cães e gatos pode indicar falta de higiene ou doenças
O mau hálito em pets, conhecido popularmente como “bafinho”, é uma situação comum percebida por tutores no dia a dia. Apesar de frequente, o problema pode estar relacionado à falta de higiene bucal ou até a questões de saúde mais sérias.
Além do desconforto, o odor forte pode ser um sinal de alerta. Doenças dentárias e problemas digestivos estão entre as principais causas, o que torna essencial observar mudanças no comportamento e na saúde do animal.
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O que causa o mau hálito em pets?
A principal causa do mau hálito é o acúmulo de placa bacteriana nos dentes, geralmente provocado pela ausência de escovação regular. Com o tempo, essa placa pode evoluir para tártaro, intensificando o odor. Outros fatores também podem contribuir para o problema:
- Doença periodontal;
- Restos de alimentos nos dentes;
- Alimentação inadequada;
- Problemas digestivos;
- Ingestão de sujeira ou objetos;
Se o mau cheiro for muito intenso ou persistente, a recomendação é buscar avaliação veterinária.
Como acabar com o “bafinho” do pet?
Alguns cuidados simples no dia a dia ajudam a melhorar o hálito e prevenir problemas bucais. A escovação dos dentes é uma das medidas mais eficazes e deve ser feita com produtos específicos para animais. Veja outras dicas:
- Ofereça petiscos próprios para higiene dental;
- Utilize brinquedos que auxiliam na limpeza dos dentes;
- Mantenha água fresca sempre disponível;
- Escolha ração de qualidade;
- Evite dar restos de comida;
Essas práticas ajudam a reduzir a proliferação de bactérias e melhoram o hálito gradualmente.
Com que frequência escovar os dentes do pet?
O ideal é que a escovação seja feita diariamente. Caso não seja possível, recomenda-se ao menos três vezes por semana. A regularidade é fundamental para prevenir o acúmulo de placa bacteriana. Para facilitar o processo, o tutor pode introduzir o hábito aos poucos, utilizando escovas macias ou dedeiras e reforçando o comportamento com estímulos positivos.
Quando procurar um veterinário?
Alguns sinais indicam a necessidade de avaliação profissional:
- Gengiva vermelha ou inchada;
- Dificuldade para se alimentar;
- Salivação excessiva;
- Sangramento na boca;
- Mau hálito muito forte e persistente;
Esses sintomas podem estar associados à doença periodontal, que exige tratamento adequado. Manter a higiene bucal do pet é essencial para evitar o mau hálito e garantir qualidade de vida ao animal. Medidas simples no dia a dia fazem a diferença na prevenção e no bem-estar.
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