Saiba como prevenir acidentes elétricos com cães e gatos em casa

Acidentes com energia elétrica dentro de casa podem representar risco também para cães e gatos. A Equatorial Pará alerta que fios expostos, extensões sobrecarregadas e instalações antigas aumentam as chances de choques e curtos-circuitos, especialmente em residências com animais de estimação.

De acordo com a distribuidora, a curiosidade natural dos pets e o hábito de circular livremente pelos ambientes tornam esse público mais vulnerável. Filhotes, em especial, costumam roer objetos, o que pode provocar acidentes graves ao entrarem em contato com cabos energizados.

Instalações antigas e improvisos elevam o risco

Segundo o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Gilliard Vaz, o perigo está, principalmente, em improvisações e na falta de manutenção da rede elétrica.

“A prevenção é a principal aliada da segurança. A energia elétrica é segura quando a instalação está adequada e o uso é consciente. O risco geralmente está no improviso. Em residências com cães e gatos, é comum que os animais mordam fios ou tenham acesso a cabos expostos, o que pode provocar acidentes sérios”, afirma.

Benjamins sobrecarregados, emendas mal isoladas e equipamentos ligados permanentemente à tomada também estão entre os pontos de atenção indicados pela concessionária.

Medidas simples ajudam a evitar acidentes

A orientação é que a instalação elétrica passe por revisão periódica feita por profissional qualificado. Também é recomendado organizar os cabos com canaletas e utilizar protetores de tomada, principalmente em casas com filhotes. A distribuidora lista cuidados que podem reduzir os riscos:

Evitar o uso de fios desencapados ou danificados;

Não sobrecarregar extensões e réguas;

Manter cabos fora do alcance dos animais;

Proteger tomadas expostas;

Fazer revisões periódicas na rede elétrica.

A recomendação é que a segurança elétrica faça parte da rotina doméstica. Em lares com pets, a atenção deve ser constante para evitar acidentes que podem colocar em risco tanto os animais quanto os moradores.