Como tirar cheiro de xixi de gato? Veja dicas para eliminar o odor da casa

O cheiro de xixi de gato pode ser um dos maiores desafios para quem tem felinos em casa. O odor costuma ser forte e persistente, principalmente porque a urina do animal contém substâncias como ureia, amônia e ácido úrico. Este último é o principal responsável pelo cheiro que parece não desaparecer, já que seus cristais podem se reativar com a umidade.

Apesar do incômodo, existem formas eficazes de eliminar o odor e manter o ambiente limpo. Com os produtos corretos e alguns cuidados simples, é possível remover o cheiro de urina de gato de pisos, móveis e estofados.

VEJA MAIS

Por que o cheiro de xixi de gato é tão forte?

A urina dos gatos possui uma composição química que faz com que o odor permaneça por mais tempo no ambiente. Enquanto a ureia e a amônia são mais fáceis de remover com limpeza comum, o ácido úrico cristaliza e se fixa nas superfícies, liberando cheiro novamente quando entra em contato com a umidade.

Por isso, apenas limpar com água ou desinfetante comum nem sempre resolve o problema completamente.

Produto mais indicado para eliminar o odor

Especialistas recomendam o uso de limpadores enzimáticos, que são produtos específicos capazes de quebrar as moléculas do ácido úrico. Dessa forma, eles eliminam a origem do cheiro, em vez de apenas mascará-lo.

Esses produtos são encontrados em pet shops e devem ser aplicados seguindo as orientações do fabricante para garantir maior eficácia na limpeza.

Como limpar o xixi de gato em diferentes superfícies

Antes de qualquer produto, o primeiro passo é retirar o excesso de urina. Use papel-toalha ou um pano limpo e absorva o líquido sem esfregar, para evitar que ele se espalhe ou penetre mais profundamente no material.

Pisos frios (cerâmica, porcelanato ou vinílico)

Depois de absorver o excesso, aplique um limpador enzimático ou uma mistura de água e vinagre branco em partes iguais. Deixe agir por alguns minutos e finalize secando com um pano limpo.

Pisos de madeira ou laminados

A madeira exige mais cuidado para não sofrer danos com a umidade. Nesse caso, absorva rapidamente a urina e aplique o limpador enzimático com moderação. O ideal é testar o produto em uma área pequena antes e garantir que o local seja completamente seco ao final da limpeza.

Tapetes, sofás e estofados

Essas superfícies costumam ser mais difíceis de limpar. Após retirar o excesso de urina, aplique o limpador enzimático de forma generosa para que o produto penetre nas camadas do tecido.

Uma dica é cobrir o local com plástico para manter a área úmida e permitir que o produto aja por mais tempo. Depois, remova o excesso com pano ou aspirador de líquidos e deixe secar naturalmente.

Soluções caseiras que podem ajudar

Quando não há um produto enzimático disponível, algumas alternativas caseiras podem amenizar o odor, especialmente se a urina for recente.

Uma delas é usar vinagre branco diluído em água, que ajuda a neutralizar o cheiro de amônia. Outra opção é aplicar bicarbonato de sódio, que pode ajudar a absorver o odor.

Já a água oxigenada volume 10 também pode ser utilizada em alguns casos, mas com cautela, pois possui efeito clareador e pode manchar tecidos.

Especialistas alertam para evitar produtos com amônia ou cloro, pois o cheiro da amônia pode estimular o gato a urinar novamente no mesmo local, além de alguns produtos serem tóxicos para os animais.

Por que o gato urina fora da caixa de areia?

Além de limpar o ambiente, é importante entender o motivo do comportamento para evitar que ele se repita. Entre as causas mais comuns estão:

problemas de saúde, como infecções urinárias;

caixa de areia suja ou mal posicionada;

estresse ou mudanças na rotina da casa;

marcação de território, principalmente em machos não castrados.

Se o comportamento se tornar frequente, o ideal é procurar um médico veterinário para avaliar possíveis problemas de saúde ou fatores comportamentais.

Limpeza pode precisar ser repetida

Em muitos casos, principalmente quando o xixi atinge sofás, colchões ou tapetes, o cheiro pode não desaparecer completamente na primeira limpeza. Por isso, pode ser necessário repetir o processo algumas vezes até eliminar totalmente o odor.

Se o problema persistir, uma alternativa é buscar serviços profissionais de limpeza especializada, que utilizam equipamentos e produtos próprios para remover odores impregnados.