Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pets chevron right

Como tirar cheiro de xixi de gato? Veja dicas para eliminar o odor da casa

Aprenda a limpar pisos, madeira e estofados sem danificar os móveis e entenda por que os gatos urinam fora da caixa de areia

Hannah Franco
fonte

Xixi de gato deixou cheiro forte na casa? Veja como eliminar o odor corretamente (Freepik)

O cheiro de xixi de gato pode ser um dos maiores desafios para quem tem felinos em casa. O odor costuma ser forte e persistente, principalmente porque a urina do animal contém substâncias como ureia, amônia e ácido úrico. Este último é o principal responsável pelo cheiro que parece não desaparecer, já que seus cristais podem se reativar com a umidade.

Apesar do incômodo, existem formas eficazes de eliminar o odor e manter o ambiente limpo. Com os produtos corretos e alguns cuidados simples, é possível remover o cheiro de urina de gato de pisos, móveis e estofados.

VEJA MAIS

image O que fazer quando o gato enjoa da ração? Confira algumas dicas
Com paciência, observação e as estratégias certas, é possível ajudá-lo a voltar a comer bem. E lembre-se: qualquer mudança alimentar deve ser feita com orientação profissional.

image Qual a quantidade de areia devo colocar na caixa do gato? Confira dicas para evitar desperdício
Manter a quantidade certa de areia na caixa do gato é um cuidado simples, mas essencial para o conforto e a saúde do felino

Por que o cheiro de xixi de gato é tão forte?

A urina dos gatos possui uma composição química que faz com que o odor permaneça por mais tempo no ambiente. Enquanto a ureia e a amônia são mais fáceis de remover com limpeza comum, o ácido úrico cristaliza e se fixa nas superfícies, liberando cheiro novamente quando entra em contato com a umidade.

Por isso, apenas limpar com água ou desinfetante comum nem sempre resolve o problema completamente.

Produto mais indicado para eliminar o odor

Especialistas recomendam o uso de limpadores enzimáticos, que são produtos específicos capazes de quebrar as moléculas do ácido úrico. Dessa forma, eles eliminam a origem do cheiro, em vez de apenas mascará-lo.

Esses produtos são encontrados em pet shops e devem ser aplicados seguindo as orientações do fabricante para garantir maior eficácia na limpeza.

Como limpar o xixi de gato em diferentes superfícies

Antes de qualquer produto, o primeiro passo é retirar o excesso de urina. Use papel-toalha ou um pano limpo e absorva o líquido sem esfregar, para evitar que ele se espalhe ou penetre mais profundamente no material.

Pisos frios (cerâmica, porcelanato ou vinílico)

Depois de absorver o excesso, aplique um limpador enzimático ou uma mistura de água e vinagre branco em partes iguais. Deixe agir por alguns minutos e finalize secando com um pano limpo.

Pisos de madeira ou laminados

A madeira exige mais cuidado para não sofrer danos com a umidade. Nesse caso, absorva rapidamente a urina e aplique o limpador enzimático com moderação. O ideal é testar o produto em uma área pequena antes e garantir que o local seja completamente seco ao final da limpeza.

Tapetes, sofás e estofados

Essas superfícies costumam ser mais difíceis de limpar. Após retirar o excesso de urina, aplique o limpador enzimático de forma generosa para que o produto penetre nas camadas do tecido.

Uma dica é cobrir o local com plástico para manter a área úmida e permitir que o produto aja por mais tempo. Depois, remova o excesso com pano ou aspirador de líquidos e deixe secar naturalmente.

Soluções caseiras que podem ajudar

Quando não há um produto enzimático disponível, algumas alternativas caseiras podem amenizar o odor, especialmente se a urina for recente.

Uma delas é usar vinagre branco diluído em água, que ajuda a neutralizar o cheiro de amônia. Outra opção é aplicar bicarbonato de sódio, que pode ajudar a absorver o odor.

Já a água oxigenada volume 10 também pode ser utilizada em alguns casos, mas com cautela, pois possui efeito clareador e pode manchar tecidos.

Especialistas alertam para evitar produtos com amônia ou cloro, pois o cheiro da amônia pode estimular o gato a urinar novamente no mesmo local, além de alguns produtos serem tóxicos para os animais.

Por que o gato urina fora da caixa de areia?

Além de limpar o ambiente, é importante entender o motivo do comportamento para evitar que ele se repita. Entre as causas mais comuns estão:

  • problemas de saúde, como infecções urinárias;
  • caixa de areia suja ou mal posicionada;
  • estresse ou mudanças na rotina da casa;
  • marcação de território, principalmente em machos não castrados.

Se o comportamento se tornar frequente, o ideal é procurar um médico veterinário para avaliar possíveis problemas de saúde ou fatores comportamentais.

Limpeza pode precisar ser repetida

Em muitos casos, principalmente quando o xixi atinge sofás, colchões ou tapetes, o cheiro pode não desaparecer completamente na primeira limpeza. Por isso, pode ser necessário repetir o processo algumas vezes até eliminar totalmente o odor.

Se o problema persistir, uma alternativa é buscar serviços profissionais de limpeza especializada, que utilizam equipamentos e produtos próprios para remover odores impregnados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

xixi de gato

dicas pets
Pets
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS DE PET LIBERAL

PETS

Asfalto quente: Confira dicas de como proteger as patas do seu pet no passeio

Com atenção e prevenção, é possível manter o passeio continua como um momento de diversão e exercício para cães e gatos

16.02.26 12h45

PETS

Cheiro de xixi de pet no sofá? Veja como remover de forma prática e dicas

Para resolver o problema de forma definitiva, é importante saber como eliminar o odor da urina do sofá corretamente

13.02.26 13h03

SAÚDE ANIMAL

Carnaval 2026: entenda como o barulho dos 'bloquinhos de rua' pode afetar a pele dos pets

No período do carnaval, é importante que os tutores mantenham a casa em silêncio

11.02.26 13h23

PETS

Quanto tempo dura um tapete higiênico para cachorro? Confira o tempo certo de troca

Com as dicas certas, é possível otimizar o uso do tapete e manter o ambiente mais limpo por mais tempo, sem comprometer a eficácia do produto

11.02.26 11h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda