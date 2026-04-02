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VÍDEO: Cachorrinha caramelo surpreende e 'defende Jesus' em encenação de Paixão de Cristo

Após a repercussão do vídeo nas redes sociais, cachorra foi adotada

Gabrielle Borges
fonte

A reação do animal aconteceu na cena de açoitamento (Reprodução)

Uma cena inusitada marcou a encenação de A Paixão de Cristo em Sapiranga, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no último sábado (28). Durante a tradicional representação da crucificação de Jesus, uma cachorrinha se aproximou do palco, subiu e, de forma inesperada, "defendeu" o ator que interpretava Jesus Cristo.

A reação do animal aconteceu justamente no momento em que a cena mostrava o personagem sendo açoitado, surpreendendo o público e até mesmo os atores, que seguiram com a encenação sem interromper o espetáculo.

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A surpresa aconteceu quando o animal, que acompanhava o ator interpretando Jesus, permaneceu ao lado dele durante toda a apresentação, como se estivesse tentando protegê-lo. Ao fim do espetáculo, Luna foi acolhida por um lar temporário, mas no dia seguinte encontrou um novo tutor que decidiu adotá-la.

Adoção após repercussão

O novo responsável pelo animal, Eliseu Carvalho, revelou que estava à procura de um pet e conheceu Luna através de fotos nas redes sociais. No entanto, ele não tinha ideia de que a cachorrinha tinha se tornado uma espécie de "celebridade" devido à sua participação na peça. "Só soubemos sobre o vídeo da apresentação quando ela já estava aqui. Foi uma grande surpresa para nós", conta Eliseu.

Veja o momento

Após a repercussão do vídeo nas redes sociais, Eliseu começou a receber mensagens de pessoas alegando ser os verdadeiros donos da cadela. "Algumas pessoas afirmam que Luna teria se perdido durante uma enchente há dois anos. Estamos investigando a situação", explica Eliseu.

O novo tutor deixa claro que, caso a real família de Luna seja encontrada e prove a paternidade do animal, ele devolverá a cadela sem hesitação. "Nosso objetivo é garantir o melhor para ela. Se alguém realmente for o dono, vamos entregar", afirmou em redes sociais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Calvacante, editora web de OLiberal.com)

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