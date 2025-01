VÍDEO: Cachorro caramelo desenvolve jeito inusitado de nadar na praia

Nas águas de Morro de São Paulo, na Bahia, um cachorro caramelo chamou a atenção de turistas e moradores com um estilo único de nadar. Apelidado de Caramelinho, o cão parece manter as patas dianteiras imóveis enquanto se equilibra de pé na água, atraindo olhares e sorrisos de quem presenciou o momento.

A cena foi registrada por pessoas que estavam no local. Segundo os presentes, Caramelinho demonstrava curiosidade com os peixinhos que nadavam ao seu redor, parando de vez em quando para observá-los. Seu comportamento é descrito como tranquilo e encantador.

O vídeo rapidamente circulou entre os visitantes, que elogiaram tanto o carisma do cachorro quanto o cenário paradisíaco do local. Morro de São Paulo segue como um destino popular, e, agora, com mais um motivo especial para visitações.