VÍDEO: Motorista de aplicativo faz sucesso ao levar cachorro nas corridas

A iniciativa do motorista também chamou atenção para a presença de animais em serviços de transporte

Gabrielle Borges
fonte

A ideia surgiu depois que ele não conseguiu entrar com o pet em um restaurante (Reprodução)

Um motorista de aplicativo começou a inovar em suas corridas ao levar junto seu cachorro Bowie, um labrador de um ano e oito meses. A companhia inusitada do cachorro fez a alegria dos passageiros e viralizou nas redes sociais.

A ideia surgiu depois que ele não conseguiu entrar com o pet em um restaurante, e decidiu que a companhia do animal poderia tornar as viagens mais divertidas. 

Bowie rapidamente conquistou passageiros e internautas, acumulando milhares de seguidores nas redes sociais. Com seu jeito tranquilo e carismático, o labrador se tornou presença constante nas corridas, transformando trajetos comuns em momentos leves e descontraídos.

A iniciativa do motorista também chamou atenção para a presença de animais em serviços de transporte, mostrando como pequenas atitudes podem criar conexões positivas entre pessoas e tornar o dia a dia mais agradável.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com).

Variedades

viralizou

pets
