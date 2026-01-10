Mulher defende gato de maus-tratos e adota animal após repercussão em Capitão Poço, no Pará

Uma atitude corajosa ganhou as redes sociais. Na última quinta-feira (8), começou a circular um vídeo que mostra um ato de heroísmo de uma mulher, em Capitão Poço, município localizado no nordeste do Pará. Jaqueline Silva, interviu contra a agressão de um homem a um gato de rua, no bairro Coutilândia. O caso foi registrado por câmeras de segurança e rapidamente ganhou repercussão.

O vídeo mostra o momento em que o agressor se aproxima do felino, que estava deitado na calçada, e desfere um chute contra o animal. Jaqueline, de maneira imediata, reagiu para proteger o gato. Ela não hesitou, se aproximou do agressor, o empurrou, e até usou uma cadeira para agredir o homem.

"Vi que a situação não podia continuar daquele jeito. Não pensei duas vezes em agir", relatou Jaqueline, em entrevista a um portal de notícias. "O gato estava indefeso, e o homem não tinha razão alguma para agredi-lo daquela forma", completou.

A intervenção de Jaqueline foi suficiente para que o agressor parasse de atacar o animal. Testemunhas, que estavam assustadas com a cena, acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao local.

Após a repercussão nas redes sociais, Jaqueline tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ela decidiu adotar o gato e ofereceu-lhe um novo lar, onde o animal está seguro e bem cuidado.

A agressão, embora tenha gerado indignação na comunidade local, também trouxe à tona a importância de denunciar maus-tratos e de agir em defesa dos direitos dos animais. Jaqueline Silva, ao fazer o que muitos considerariam impensável, tornou-se um exemplo de compaixão e de luta por um mundo mais justo para todos os seres vivos.