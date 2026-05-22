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Onde os cães devem dormir no verão? Saiba o local ideal para proteger seu pet das altas temperaturas

A preocupação com onde os cães devem dormir no calor tem se tornado cada vez mais comum nos últimos verões

Gabrielle Borges
fonte

Saiba o local ideal para proteger seu pet das altas temperaturas (Reprodução/ Freepik)

Durante períodos de calor, a dúvida sobre onde os cães devem dormir deixa de ser apenas uma questão de conforto e passa a envolver diretamente a saúde e o bem-estar dos animais. As altas temperaturas, especialmente durante o dia, podem prejudicar o descanso, dificultar a regulação da temperatura corporal e aumentar o risco de problemas como desidratação, exaustão e até golpe de calor.

Nesse contexto, o ambiente onde o pet dorme se torna uma medida preventiva essencial para tutores que buscam evitar complicações associadas ao excesso de calor. Veja, a seguir, qual o tipo de local ideal para pet descansar com conforto durante dias quentes.

Onde os cães devem dormir durante o calor?

A orientação geral é que os cães durmam em ambientes internos da casa, preferencialmente em locais frescos, ventilados e protegidos da incidência direta do sol. Espaços com boa circulação de ar, pisos mais frios e sombra constante ajudam a manter o animal mais confortável ao longo da noite.

A preocupação com onde os cães devem dormir no calor tem se tornado cada vez mais comum nos últimos verões, justamente porque o descanso em áreas externas, mal ventiladas ou expostas ao calor acumulado pode contribuir para episódios de superaquecimento e desidratação.

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Quais locais evitar?

Ambientes como varandas, pátios e lajes também entram na lista de locais menos indicados. Superfícies como cimento e cerâmica absorvem calor ao longo do dia e liberam lentamente durante a noite, mantendo o ambiente quente por várias horas. Esse efeito térmico prolongado pode favorecer quadros de estresse e desconforto, especialmente em cães mais sensíveis ao calor.

Apesar de ser um hábito comum e associado ao vínculo afetivo entre tutor e pet, permitir que o cão durma na cama pode não ser a melhor opção em noites quentes. O contato direto e contínuo entre os corpos aumenta a retenção de calor, dificultando o resfriamento natural do animal e também da pessoa.

Ambiente adequado faz diferença no bem-estar do pet

Além do local, outros cuidados também ajudam a manter o conforto térmico do animal, como disponibilizar água fresca sempre acessível e evitar superfícies que retêm calor. Em dias mais críticos, pequenas adaptações no ambiente podem fazer diferença significativa na qualidade do sono e na saúde do cão.

Além da temperatura elevada, outros elementos podem agravar a situação do animal em locais inadequados para o descanso:

  • Ar mais parado e pesado em áreas muradas ou pouco ventiladas, dificultando a troca de calor do corpo
  • Maior risco de desidratação, principalmente quando o pote de água fica exposto ao sol ou longe do alcance do pet
  • Exposição a insetos, como mosquitos, que podem transmitir doenças
  • Uso de correntes, grades ou casinhas fechadas e mal ventiladas, que retêm calor e reduzem a circulação de ar

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

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