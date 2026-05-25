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Seu cachorro está estressado? Veja os sinais de alerta e como acalmar o pet

Entender o comportamento do cachorro é fundamental para garantir mais bem-estar, equilíbrio e uma convivência mais saudável dentro de casa.

Gabrielle Borges
fonte

A rotina tem impacto direto no bem-estar emocional dos animais de estimação. (Reprodução / Freepik)

Seu cachorro anda mais agitado, destrutivo ou quieto demais? Mudanças repentinas no comportamento podem ser um importante sinal de alerta para os tutores. Assim como os humanos, os cães também sofrem com estresse e podem demonstrar desconforto emocional de diferentes formas no dia a dia.

Alterações na rotina, excesso de barulho, solidão, falta de estímulos e mudanças no ambiente estão entre os fatores que mais impactam o bem-estar dos pets. Em muitos casos, o animal passa a apresentar comportamentos incomuns, como latidos excessivos, ansiedade, irritação ou até isolamento.

Saiba a seguir o que pode ocasionar o estresse em cachorros, assim como o que fazer para evitar o problema.

O que pode causar estresse nos cães? Veja os principais sinais de alerta nos pets

A rotina tem impacto direto no bem-estar emocional dos animais de estimação. Nos cães, pequenas mudanças no dia a dia podem provocar insegurança, ansiedade e comportamentos incomuns, muitas vezes interpretados apenas como “birra” ou agitação pelos tutores.

Entre os fatores que mais contribuem para o estresse canino estão mudanças de ambiente, como troca de casa ou chegada de um novo animal na família, além de longos períodos de solidão. Cães que passam muitas horas sozinhos tendem a desenvolver tédio, ansiedade e comportamentos destrutivos.

Outros elementos que podem causar estresse nos cães estão:

  • Mudanças de ambiente, como troca de casa ou adaptação a um novo espaço;
  • Chegada de um novo pet ou de novas pessoas na família;
  • Longos períodos de solidão, especialmente em cães que passam muitas horas sozinhos;
  • Tédio e falta de estímulos físicos e mentais;
  • Barulhos intensos, como fogos de artifício, obras e trânsito;
  • Experiências negativas em consultas veterinárias;
  • Viagens longas ou deslocamentos frequentes de carro;
  • Alterações bruscas na rotina do animal.

VEJA MAIS

Quais são os sinais de estresse em cães?

Nem sempre os sinais de estresse são facilmente percebidos. Por isso, observar mudanças no comportamento e na saúde do animal é essencial para identificar possíveis problemas emocionais. Entre os sintomas mais comuns estão agitação excessiva, agressividade, latidos frequentes e episódios de apatia.

Outros sintomas são:

  • Agitação excessiva;
  • Agressividade repentina;
  • Latidos frequentes ou em excesso;
  • Episódios de apatia e isolamento;
  • Queda de pelo;
  • Lambedura compulsiva;
  • Alterações gastrointestinais;
  • Mudanças no apetite;
  • Alterações no sono;
  • Mudanças na frequência para fazer necessidades.

Como ajudar um cachorro estressado? 

Criar uma rotina equilibrada e acolhedora é uma das formas mais eficazes de reduzir o estresse nos cães. Veterinários apontam que pequenas adaptações no dia a dia já podem trazer impactos positivos no comportamento e na saúde emocional dos pets.

Além disso, oferecer momentos de descanso em ambientes tranquilos e fortalecer a interação entre tutor e pet faz diferença na qualidade de vida dos cães. O vínculo afetivo, aliado à atenção diária, contribui para que o animal se sinta mais seguro e emocionalmente estável.

Confira algumas práticas que ajudam a reduzir o estresse no dia a dia do pet:

  • Manter uma rotina previsível e organizada;
  • Estabelecer horários fixos para alimentação e passeios;
  • Investir em brinquedos e enriquecimento ambiental;
  • Garantir atividades físicas regulares;
  • Criar espaços tranquilos para descanso;
  • Promover momentos de interação e vínculo com o tutor.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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