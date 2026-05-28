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Seu gato está estressado? Veja os sinais de alerta e como acalmar o pet

Entender o comportamento do gato é fundamental para garantir mais bem-estar, equilíbrio e uma convivência mais saudável dentro de casa.

Gabrielle Borges
fonte

Descubra sinais de estresse nos felinos. (Freepik)

Seu gato começou a fazer xixi fora do lugar, se mostrar mais agitado ou, pelo contrário, ficar excessivamente quieto? Mudanças repentinas no comportamento do pet podem ser sinais importantes de alerta para os tutores. Assim como os humanos, os felinos também sofrem com estresse e podem demonstrar desconforto emocional de diversas formas no dia a dia.

Fatores como alterações na rotina, excesso de barulho, solidão, falta de estímulos e mudanças no ambiente estão entre os que mais afetam o bem-estar dos gatos. Muitas vezes, esses fatores desencadeiam comportamentos atípicos, como arranhões em móveis, miados excessivos, isolamento ou até xixi fora do local adequado.

Saiba a seguir o que pode ocasionar o estresse em felinos, assim como o que fazer para evitar o problema.

O que pode causar estresse nos gatos? Veja os principais sinais de alerta nos pets

  • Dor e desconforto físico: Lesões, artrite e dores crônicas podem deixar o gato mais irritado, quieto ou escondido, além de dificultar o uso da caixa de areia.
  • Doenças: Problemas como febre, constipação e doenças renais causam desconforto e aumentam o estresse do animal, afetando até outros gatos da casa.
  • Falta de socialização: Gatos que não foram bem socializados quando filhotes tendem a sentir medo de pessoas, animais e mudanças na rotina.
  • Alterações cognitivas: O envelhecimento pode causar problemas de memória e comportamentos compulsivos, como miados excessivos e lambedura constante.
  • Perda dos sentidos: A redução da visão, audição e olfato deixa o gato mais assustado e inseguro no ambiente.
  • Mudanças no ambiente: Troca de móveis, chegada de novos pets ou mudanças na casa podem gerar desconforto emocional nos felinos.
  • Ansiedade de separação: Alguns gatos sofrem ao ficar muito tempo sozinhos, podendo apresentar miados excessivos e xixi fora do lugar.

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Como ajudar um gato estressado? 

Nunca puna ou repreenda o gato por comportamentos indesejados. Isso aumenta o medo e pode agravar a ansiedade. Algumas estratégias simples podem ajudar a reduzir o estresse e melhorar a qualidade de vida do seu pet.

Consulte o médico-veterinário

Ao notar sinais de estresse, leve o gato ao veterinário para identificar problemas de saúde. Ele pode recomendar tratamento, medicamentos e uma alimentação balanceada adequada à idade e às necessidades do felino.

Procure um especialista em comportamento

Profissionais de comportamento animal ajudam a identificar gatilhos de estresse e reduzem comportamentos indesejados com técnicas como dessensibilização e contracondicionamento, que associam estímulos a experiências positivas.

Aposte na “gatificação”

O enriquecimento ambiental ajuda o gato a se sentir seguro e relaxado. Algumas ideias:

  • Mirantes: prateleiras e plataformas próximas a janelas permitem observar o ambiente de forma segura.
  • Esconderijos: caixas e túneis oferecem refúgios tranquilos.
  • Arranhadores: mais de um arranhador ajuda a aliviar o estresse e marcar território.
  • Estímulos alimentares: brinquedos recheados com petiscos ou ração estimulam o instinto de caça.
  • Feromônios sintéticos: ajudam a acalmar o gato em mudanças de rotina ou visitas ao veterinário.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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