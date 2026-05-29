Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas em Belém; população deve evitar áreas alagadas

Uma forte chuva atinge Belém na noite desta sexta-feira (29), provocando preocupação em diversas áreas da capital paraense. Diante das condições meteorológicas, a Defesa Civil enviou um alerta de nível severo para moradores da Região Metropolitana.

A mensagem foi encaminhada por meio do sistema de alertas emergenciais para celulares e orienta a população a evitar áreas alagadas, buscar abrigo seguro e seguir as recomendações dos órgãos de proteção.

O comunicado informa: “METROPOLITANA BELÉM: ALERTA de chuvas intensas. Evite áreas alagadas e busque abrigo seguro. Fique atento e siga as orientações da Defesa Civil.”